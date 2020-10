Głośny wywiad Kaczyńskiego. Tusk: A myślałem, że już mnie nie zaskoczy

„Mamy do czynienia z próbą odebrania nam suwerenności” – powiedział Jarosław Kaczyński w rozmowie z „Gazetą Polską”.„A dziś instytucje Unii Europejskiej, jej przeróżni urzędnicy, jacyś politycy, których Polacy nigdy nigdzie nie wybierali, żądają od nas byśmy zweryfikowali całą naszą kulturę, odrzucili wszystko, co dla nas arcyważne, bo im się tak podoba. Przecież żadnego innego uzasadnienia nie ma. Nie ma śladu uzasadnienia traktatowego, jest to sprzeczne z naszą deklaracją o suwerenności kulturowej podjętej przez Sejm przed wejściem do UE” – dodał.

Jarosław Kaczyński zapowiedział także, że „na takie działania nie będzie zgody”.Pytany, czy w związku z tym należy się spodziewać weta dla budżetu i koronafunduszu, odpowiedział: „Będzie weto. Jeśli groźby i szantaże będą utrzymane, to my będziemy twardo bronić żywotnego interesu Polski. Weto. Non possumus. I tak będziemy działać wobec każdego, kto będzie stosował wobec nas jakieś wymuszenia”.

Tusk: A myślałem, że mnie już niczym nie zaskoczy

Do słów wicepremiera Kaczyńskiego odniósł się w najnowszym wpisie na Twitterze były szef Rady Europejskiej Donald Tusk. „Wicepremier Kaczyński zapowiada, że jest gotowy zablokować unijną pomoc dla Polski, byleby móc dalej bezkarnie gwałcić praworządność. A myślałem, że niczym mnie już nie zaskoczy” – napisał.