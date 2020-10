Świnoujście. Tallboy zdetonowany. Nagrano moment wybuchu

Tallboy to największa w historii bomba lotnicza. Mierzy ponad sześć metrów i waży 5,4 tony. Niewybuch spoczywał na dnie Kanału Piastowskiego od drugiej wojny światowej. W ostatnich dniach zdecydowano się jednak na detonację niebezpiecznej bomby. W operację zaangażowane były m.in. jednostki 8. Flotylli Obrony Wybrzeża i nurkowie-minerzy z 12. Dywizjonu Trałowców. Do mieszkańców rozsyłano alerty, by nie zbliżali się do okolic, w których prowadzone były prace. Gdyby coś poszło nie tak – odłamki bomby mogłyby zostać rozrzucone na nawet dwa kilometry – mówił w rozmowie z Onetem chorąży Michał Jodłoski.

Na szczęście, cała akcja się powiodła, a nagranie detonacji zamieścił na Facebooku prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz. Nagrana przez cztery kamery detonacja robi wrażenie!

Czym jest Tallboy?

Tallboy to brytyjska bomba lotnicza DP 12000-lb. Została ona znaleziona na dnie Kanału Piastowskiego we wrześniu ubiegłego roku podczas prac przy pogłębianiu toru wodnego. Akcja neutralizacji tak gigantycznej bomby jest określana jako niespotykana w skali Europy – opisuje zdarzenie TVN24. Jak wynika z ustaleń historyków, bomba ta, zawierająca 2,4 tony materiału wybuchowego, została prawdopodobnie zrzucona podczas ataku na pancernika kieszonkowego Lützow. Podczas wojny w Świnoujściu istniała baza marynarki wojennej III Rzeszy. Pod koniec walk, naziści topili swoją amunicję, by nie wpadła ona w ręce Armii Czerwonej. Bomby typu Tallboy używane były do niszczenia krytycznej infrastruktury III Rzeszy.