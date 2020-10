Zełenski dziękuje Dudzie: Osobiście wspiera naszą suwerenność i integralność

Prezydenci Polski i Ukrainy Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski podpisali wspólną deklarację, podkreślając znaczenie polsko-ukraińskich stosunków dwustronnych, które mają charakter partnerstwa strategicznego. Wyrazili też wolę ich wszechstronnego rozwoju na rzecz naszych społeczeństw i gospodarek. „Podkreślamy poszanowanie przez Rzeczpospolitą Polską i Ukrainę prawa międzynarodowego oraz podstawowych zasad stosunków międzynarodowych, wzywając jednocześnie do zakończenia nielegalnej okupacji Autonomicznej Republiki Krym oraz trwającej agresji na Donbasie” – napisali prezydenci w deklaracji.

W rozmowie z „Gościem Wiadomości” ukraiński przywódca podziękował Andrzejowi Dudzie za wsparcie. – Chcę podziękować, że rzeczywiście Polska i osobiście Andrzej Duda wspiera naszą suwerenność i integralność terytorialną. Droga do UE to droga dwukierunkowa, że wychodzimy sobie naprzeciw. Mentalnie Ukraińcy są europejczykami – mówił Wołodymyr Zełenski. – Na każdym forum Polska i wszystkich ważnych spotkaniach, mimo, że nie jest członkiem czwórki normandzkiej, Polska nas popiera. Składam podziękowania panu i całemu narodowi polskiemu – dodał prezydent Ukrainy.

„Zawsze wspieraliśmy dążenie Ukrainy do Unii Europejskiej”

– Zawsze wspieraliśmy dążenie Ukrainy do Unii Europejskiej, nie europejskie dążenie, bo Ukraina zawsze była częścią Europy. Jest to krok o charakterze politycznym, który rzeczywiście wymaga zmian i wielu reform ale chcę bardzo mocno powiedzieć, my pamiętamy polską drogę do UE, nasze wyrzeczenia, nasze negocjacje, ale mamy świadomość, że dążyliśmy do tego co nazywaliśmy czasem wolnym Zachodem – komentował Andrzej Duda. - Dzisiaj tam jesteśmy ale nie zapominamy o naszych pobratymcach, tych którzy dzielili z nami ten trudny los bycia za żelazną kurtyną i którzy do tego, by być częścią zachodniej Europy dążą. My Ukrainę na tej drodze wspieramy i tego dowodem jest ta moja wizyta. Każdy dzień i każde działanie musi być krokiem w tym kierunku – podkreślił prezydent.