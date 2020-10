Premier Morawiecki na kwarantannie. Są wyniki jego testu na koronawirusa

Rzecznik rządu Piotr Muller przekazał we wtorek 13 października, że premier trafił na kwarantannę. Spełnia ją w jednym z rządowych budynków. Do kontaktu Mateusza Morawieckiego z osoba zakażoną doszło w piątek, 9 października. Chodzi o funckjonariusza Służby Ochrony Państwa. Od tego dnia liczona jest kwarantanna. - Wydaje się na ten moment, że nikt z członków rządu z zakażonym funkcjonariuszem nie miał kontaktu, to jednak dokładnie ustali sanepid - powiedział Michał Dworczyk.

Podczas popołudniowej konferencji szef KPRM zapewniał, że premier czuje się bardzo dobrze i wszystko wskazuje na to, że jest zdrowy. W godzinach wieczornych poznaliśmy wyniki testu na koronawirusa, któremu poddano premiera. Okazało się, że Mateusz Morawiecki jest zdrowy. Mimo tego, szef rządu będzie nadal przebywał na kwarantannie. Jego współpracownicy zapewnili, że przez cały ten czas będzie pracował zdalnie.

Kwarantanna – zasady

Kwarantannę nakładana jest na osoby, które miały styczność ze źródłem zakażenia, np. kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2. Odbywa się ją standardowo w miejscu zamieszkania lub izolatorium, jeśli nie ma takiej możliwości. Kwarantanna trwa 10 dni licząc od dnia następującego po dniu styczności ze źródłem zakażenia. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach, może zdecydować o skróceniu albo zwolnieniu z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny.