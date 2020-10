Obowiązek zasłaniania nosa i ust. Tysiące osób ukaranych mandatami

Inspektor Mariusz Ciarka w rozmowie z PAP poinformował, że policjanci od początku działań związanych ze zwalczaniem epidemii w Polsce już prawie 18,8 milionów razy sprawdzali osoby skierowane na kwarantannę. – Ostatniej doby sprawdziliśmy ponad 196 tys. osób skierowanych na kwarantannę, w ok. 700 przypadkach stwierdziliśmy uchybienia kwalifikujące się do wyciagnięcia konsekwencji prawnych – podkreślił policjant.

Wskazał, że od początku epidemii 704 policjantów oraz 84 pracowników policji zarażonych wirusem wyzdrowiało. – Od początku działań zakażonych zostało ok. 1540 policjantów oraz 190 pracowników policji. 9760 policjantów było na kwarantannie, a obecnie przebywa na niej ok. 1600 funkcjonariuszy – poinformował rzecznik KGP.

– Od momentu wprowadzenia stanu epidemii tylko w związku ze zwalczaniem koronawirusa wykonaliśmy ponad 3,872 mln służb. Tylko ostatniej doby ponad 21 tys. policjantów wykonywało czynności związane ze stanem epidemii – przekazał.

Obowiązkowe maseczki. Ponad 3,7 tys. mandatów

Inspektor podkreślił, że policjanci, sprawdzając obowiązek zakrywania ust i nosa, pouczyli ponad 191 tys. osób, prawie 40 tys. osób zostało ukaranych mandatem karnym, a w prawie 12 tys. przypadków skierowano wnioski o ukaranie do sądu. "Ostatniej doby pouczyliśmy ponad 2300 osób, nałożyliśmy mandat w stosunku do ponad 3720 osób, a w prawie 500 przypadkach skierowaliśmy wnioski o ukaranie do sądu" – poinformował.

– W pierwszej kolejności zawsze apelujemy o stosowanie się do obowiązujących ograniczeń, informujemy i przekazujemy komunikaty, również, jeżeli to możliwe przy pomocy urządzeń nagłaśniających, zwłaszcza w strefach czerwonych oraz miejscach gromadzenia się osób. Jeżeli, pomimo zwrócenia uwagi, osoby nie stosują się do poleceń, każdy naruszający prawo musi liczyć się z surowymi konsekwencjami – zaznaczył.

Przekazał także, że ostatniej doby policjanci skontrolowali ponad 5 tys. środków publicznego transportu zbiorowego, a od początku wprowadzenia obostrzeń w tych środkach komunikacji było już ponad 141 tys. kontroli.

– Od początku działań skontrolowano również ok. 257 tys. placówek handlowych oraz ok. 2,7 miejsc, gdzie organizowane są dyskoteki – przypominamy, że obecnie wprowadzony jest całkowity zakaz organizacji dyskotek. Skontrolowano również ok. 9,3 tys. miejsc organizacji wesel – dodał.

Przypomniał również, że zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Inspektor Sanitarny może wymierzyć karę pieniężną w wysokości od 5 do 30 tys. złotych. – Apelujemy o rozsądek i odpowiedzialność – zaapelował.