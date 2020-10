Ponad 6,5 tys. nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Ile testów wykonano?

W środę 14 października Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 6526 nowych przypadków zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w Polsce. To rekord przyrostu liczby nowych zachorowań w kraju. Od początku epidemii koronawirusa w Polsce liczba zakażonych COVID-19 wzrosła do 141 804, a przypadków śmiertelnych – do 3 217. W ciągu doby wykonano ponad 43,8 tys. testów na koronawirusa.

Koronawirus w Polsce. Gdzie wykonano najwięcej testów?

Zostały opublikowane również szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonych testów z podziałem na województwa. Zestawienie jest datowane na 12 października. W tym dniu liczba wykonanych od początku pandemii testów wynosiła 3 693 129. Najwięcej testów wykonano w woj. mazowieckim – 797 777, najmniej w woj. opolskim – 38 034.

Pozostałe województwa pod względem przeprowadzonych badań wyglądały następująco: dolnośląskie – 289 627, kujawsko-pomorskie – 200 966, lubelskie – 152 348, lubuskie – 45 149, łódzkie – 249 864, małopolskie – 333 263, podkarpackie – 68 011, podlaskie – 92 525, pomorskie – 293 779, śląskie – 436 728, świętokrzyskie – 94 851, warmińsko-mazurskie – 90 948, wielkopolskie – 349 583, zachodniopomorskie – 159 676.(PAP)

Autorka: Klaudia Torchała