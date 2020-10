Wszystkich Świętych w Warszawie. Rafał Trzaskowski ogłosił ważną decyzję

Rafał Trzaskowski we wtorkowym liście do Mateusza Morawieckiego zaapelował o pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom Warszawy dojeżdżającym w dniu Wszystkich Świętych na cmentarze. Prezydent stolicy prosił o „przekazanie rekomendacji i informacji”, a z jego ostatniej wypowiedzi wynika, że jej nie doczekał. – Wciąż nie otrzymaliśmy decyzji rządu nt. ewentualnych obostrzeń podczas nadchodzącego dnia Wszystkich Świętych. Zdrowie warszawiaków jest dla mnie najważniejsze, dlatego postanowiłem, że już od najbliższego weekendu uruchomimy specjalne linie cmentarne. Chcemy, aby mieszkańcy mogli odwiedzać nagrobki swoich bliskich wcześniej, nie narażając się na zarażenie koronawirusem 1 listopada – kiedy ludzi na cmentarzach będzie najwięcej – powiedział polityk.

Trzaskowski zapowiedział uruchomienie autobusowej linii cmentarnej C40 już od soboty 17 października. Kursy będą wykonywane co 10 minut, a dokładną trasę przejazdu na Cmentarz Północny przedstawiono na stronie urzędu. Zmiany dotkną także inne linie, w tym 169, 115, 250 czy 409, a w weekend 24-25 października zostaną uruchomione kolejne trzy trasy. Prezydent Warszawy zaapelował również o to, by w miarę możliwości rozłożyć w czasie wizyty na cmentarzach tak, by uniknąć tłumów w niedzielę 1 listopada.

List Trzaskowskiego do Morawieckiego

„Zbliża się 1.11. Czas, gdy wszyscy chcemy odwiedzić groby bliskich. W dobie koronawirusa to duże ryzyko dla zdrowia nas wszystkich” – napisał polityk PO w liście do premiera. Rafał Trzaskowski dodał, że władze stolicy jak co roku planują przygotowanie akcji transportowej i uruchomienie linii cmentarnych. Włodarz Warszawy podkreślił, że z szacunkowych danych wynika, iż w ubiegłym roku 1 listopada w ciągu zaledwie godziny transport publiczny dowozi blisko 25 tys. osób na sam Cmentarz Północny.

„Oczywistym jest, że w tym czasie zarówno w pojazdach, na przystankach, jak i okolicach bram cmentarzy występuje bardzo duża liczba osób. W ubiegłych latach dochodziło w tych rejonach, gdzie przejścia były dodatkowo zawężone przez osoby sprzedające kwiaty oraz znicze, do zatorów pieszych. W związku z tym proszę, mając także na uwadze minimalizację ryzyka zakażeń wśród osób odwiedzających warszawskie i okołomiejskie nekropolie o przekazanie rekomendacji i informacji, jakie wesprą władze miasta do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców w dniu 1 listopada” – zaznaczył Rafał Trzaskowski.