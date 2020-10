Senat zdecydował ws. „Piątki dla zwierząt”

Senatorowie przyjęli m.in. poprawkę wykreślającą z noweli ograniczenia dotyczące uboju rytualnego drobiu. Zdecydowali się również na wydłużenie vacatio legis - dla hodowli zwierząt futerkowych do 2023 roku, a w zakresie uboju rytualnego do 2025 roku. Wcześniej Senat sprzeciwił się odrzuceniu ustawy w całości, a także przyjęcia jej bez poprawek.

Senat miał twardy orzech do zgryzienia. Zapisy nowelizacji, jakie wyszły z Sejmu, nie podobały się większości senatorów. Nawet w szeregach PiS, które jest autorem projektu, nie było ostatecznej zgody w kwestii kształtu ustawy. Marszałek Senatu kilka razy przekładał moment głosowania, gdyż w kuluarach trwały gorące dyskusje nad proponowanymi poprawkami i ostateczną decyzją nad głosowaniem.

W środę rano zebrały się połączone komisje rolnictwa i ustawodawcza, by zaopiniować szereg poprawek, jakie podczas dyskusji zgłosili senatorowie. Wcześniej, co sensacyjne, komisja rolnictwa składająca się w głównej mierze z polityków PiS, polecała odrzucenie nowelizacji w całości. Połączone komisje doszły jednak do konsensusu i ostatecznie zarekomendowały szereg poprawek. Najważniejsze z nich to:

Wyłączenie wymogu pozbawienia świadomości w przypadku poddawania drobiu ubojowi szczególnym sposobem przewidzianym przez obrządek religijny związku wyznaniowego prowadzenia hodowli zwierząt futerkowych na dotychczasowych zasadach do 31.07.2023 r., prowadzenia działalności w zakresie tzw. uboju rytualnego na dotychczasowych zasadach do 31.12.2025 r.

„Piątka dla zwierząt”. Co się zmieni po poprawkach Senatu?

Podczas wielogodzinnych dyskusji w Senacie, ustalono również najważniejsze zasady nowej ustawy. Zgodnie z założeniami Izby przedsiębiorcy, którzy prowadzą hodowlę na futra będą mogli otrzymać rekompensatę. Ubój rytualny będzie dopuszczalny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych, w tym przypadku również przysługiwać ma rekompensata. Nowelizacja zakazuje także wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych, m.in. w cyrkach.

Nie będzie także wolno trzymać zwierząt na uwięzi, od tej reguły mają być jednak wyjątki (zwierzę może być na uwięzi maksymalnie 12 godzin, długość łańcucha musi wynosić minimum 6 metrów i zapewniać zwierzęciu ruch na przestrzeni co najmniej 20 m2. Nowela wprowadza również nowe zasady dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Co dalej z nowelizacją?

Środowa decyzja Senatu nie kończy prac nad ustawą. Dokument wraz z poprawkami przegłosowanymi przez senatorów wraca do Sejmu, gdzie przejdzie przez ponowne głosowanie. Posłowie zdecydują o odrzuceniu lub przyjęciu proponowanych przez Senat poprawek, a później ustawa trafi na biurko prezydenta.