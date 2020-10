Samorządowcy skarżą się na brak współpracy rządu ws. pandemii. „Nie jesteśmy traktowani po partnersku”

W Szkole Podstawowej nr 1 w Łodzi na kwarantannę właśnie poszło 150 uczniów, czyli wszystkie klasy nauczania początkowego. Niewykluczone, że zaraz będą kolejni. Dyrektorka placówki Magdalena Prokaryn-Dynarska mówi, że szkoły zostały bez wsparcia premiera i ministerstwa. – Sytuacja jest niesamowicie zmienna, nad którą nie jesteśmy w stanie zapanować – powiedziała. Dyrektorka dodała, że w czasie, gdy jedna klasa wraca z nauczania zdalnego, kolejna na nią trafia. Wskazała również, że już niedługo nie będzie w stanie ułożyć planów lekcji.

Dramatyczna sytuacja ma również miejsce w Warszawie, gdzie od początku września kwarantanną objęto już 1565 osób, w tym uczniów i nauczycieli. – Nauczycieli zakażonych: 87 osób, uczniów – 129 – to są dane na wczoraj (wtorek – red.) na godzinę 15.30, 20 pracowników administracji i obsługi, więc przede wszystkim obserwujemy olbrzymi progres, jeśli chodzi o tempo kolejnych osób zakażonych i też objętych kwarantanną – powiedziała w rozmowie z TVN24 wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

Problemy pojawiły się również w Krakowie, gdzie odnotowuje się znaczne wzrosty zakażeń koronawirusem. Tamtejszy Urząd Miasta zamknie w najbliższym czasie wszystkie punkty obsługi mieszkańców. Ma to związek z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem. – Kiedy ludzie przychodzą do urzędu, zaczynają się tworzyć kolejki. Trudno jest wtedy zachować względy bezpieczeństwa – wyjaśnił rzecznik ratusza Dariusz Nowak. Na trudności związane z pandemią natrafiają zresztą kolejne samorządy, co omawiano w trakcie zebrania zarządu Unii Metropolii Polskich oraz Związku Miast Polskich.

Rząd nie konsultuje decyzji z samorządami?

„Z żalem stwierdzamy, że w dalszym ciągu nie jesteśmy przez rząd traktowani po partnersku, mimo że razem tworzymy administrację publiczną. Nie mamy żadnych informacji co do planów wynikających z rządowej strategii walki z pandemią, o wielu decyzjach dowiadujemy się z konferencji prasowych. W ostatniej chwili przekazuje się nam zalecenia dla szkół, a nawet wprowadza podległość straży miejskich wojewodom” – czytamy we wspólnym oświadczeniu UMP i ZMP po spotkaniu.

Przedstawiciele miast rozmawiali już z Michałem Cieślakiem, ministrem ds. rozwoju samorządu terytorialnego. Przekazali mu dokument z postulatami samorządów ws. walki z pandemią, a efekty obu wspomnianych spotkań przedstawiono w trakcie konferencji prasowej, na której pojawili się prezydenci Warszawy, Gdańska, Białegostoku oraz Poznania. – Jesteśmy gotowi do współpracy, od samego początku epidemii. Wcześniej ostatnie spotkanie z premierem miało miejsce pół roku temu. Mieliśmy wrażenie, że nie ma konsultacji, jest ogólna rozmowa. Na mnóstwo pytań szczegółowych dotyczących szczepień czy szpitali polowych odpowiedzi nie było – zauważył Rafał Trzaskowski. – Nam zależy, by samorządy traktować poważnie, bo sytuacja jest dramatyczna. Chodzi nam o to, by nas uprzedzać o decyzjach i konsultować je z nami. I przede wszystkim rząd powinien być gotowy do odpowiedzi na te pytania – dodał prezydent Warszawy.

– Czujemy, że jesteśmy spychani na margines życia publicznego, a to przecież my reprezentujemy naszych mieszkańców – mówił Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku i prezes Unii Metropolii Polskich. Aleksandra Dulkiewicz wskazała z kolei przede wszystkim na niezwykle trudną sytuację w oświacie: – Gdy w wielu klasach nie ma uczniów, nie ma nauczycieli konkretnych przedmiotów, czyli połowa programu lekcyjnego wypada, to nie można twierdzić, że jest to normalna sytuacja.

Postulaty samorządowców

Samorządowcy przedstawili swoje postulaty w sprawie walki z pandemią. Domagają się zbudowania skutecznej sieci podmiotów leczniczych przygotowanych na zwiększone zapotrzebowanie na usługi medyczne związane z walką z COVID 19, zwiększenia ilości przeprowadzanych testów, objęcia szczepieniami przeciwko grypie większych grup pracowników czy odblokowania podstawowej opieki zdrowotnej.

Prezydenci miast chcą także zmian w prowadzeniu placówek edukacyjnych. Ich zdaniem dyrektorzy powinni zyskać większe uprawnienia tak, by mogli wprowadzać nauczanie hybrydowe bez konieczności uzyskania opinii sanepidu. Postulują również stworzenie efektywnego systemu nauki zdalnej oraz wprowadzenia korekt w podstawach programowych, których realizacja w obecnej sytuacji nie jest możliwa.