„Piątka dla zwierząt” z dużymi poprawkami. Co się zmienia?

Decyzja Senatu była jednym z najbardziej wyczekiwanych rozstrzygnięć ostatnich tygodni. Nie jest to jednak rozwiązanie kończące sprawę, gdyż szereg poprawek, jakie przegłosowano w wyższej izbie parlamentu wraca do Sejmu, gdzie ponownie zostanie poddany dyskusji.

Za poprawkami przyjętymi w środę przez Senat zagłosowało łącznie 76 senatorów, 11 było przeciw, a 10 wstrzymało się od głosu. „Za” nowelizacją zagłosowało 39 z 48 senatorów PiS. Przeciw zagłosowało siedmioro: Jan Maria Jackowski, Margareta Budner, Jerzy Chróścikowski, Mieczysław Golba, Józef Łyczak, Andrzej Pająk i Zdzisław Pupa.

Głosy rozłożyły się również po stronie opozycji. Za nowelizacją było 34 z 43 senatorów Koalicji Obywatelskiej, przeciwko był tylko Jacek Bury, reszta wstrzymała się od głosu lub nie zagłosowała wcale. Z kolei przeciwko był cały klub Koalicji Polskiej-PSL. Senatorowie Lewicy wstrzymali się od głosu, natomiast wśród senatorów niezależnych: Stanisław Gawłowski, Krzysztof Kwiatkowski i Wadim Tyszkiewicz zagłosowali „za”, z kolei Lidia Staroń wstrzymała się od głosu.

Co zmieniają poprawki zgłoszone w Senacie?

Wśród najważniejszych zmian, na jakie zdecydował się Senat znalazły się:

pozwolenie na prowadzenie uboju rytualnego drobiu

hodowla zwierząt na futra będzie możliwa do 2023 roku

prowadzenie uboju rytualnego na dotychczasowych zasadach będzie możliwe do 2025 roku

przedsiębiorcom prowadzącym opisywaną działalność będą przysługiwały rekompensaty

hodowla zwierząt na futra będzie zakazana z wyłączeniem hodowanych w ten sposób królików

dopuszczenie prywatnych przedsiębiorców do prowadzenia schronisk dla zwierząt

poszerzenie katalogu celów, do jakich można wykorzystać psy – o cele obronne

obowiązek czipowania psów, które przekroczyły trzeci miesiąc życia

Teraz to Sejm zdecyduje, czy poprawki zaproponowane przez Senat przejdą w takiej formie. Jeśli Sejm zaakceptuje propozycję Senatu, ustawa trafia na biurko prezydenta. Sejm ma także prawo do odrzucenia poprawek senackich. Musi to zrobić bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Bezwzględna większość to taka, w której liczba głosów „za” jest większa niż suma głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.