Kolejna diecezja rezygnuje z wizyt kolędowych. Będzie dodatkowa dyspensa

„W najbliższym roku w Archidiecezji Poznańskiej nie będzie wizyty kolędowej w tradycyjnej formie. Zamiast odwiedzin przez duszpasterzy w domach należy zaprosić mieszkańców do kościoła w mniejszych grupach na wieczorną Mszę św. Szczególną intencją tej Mszy św. winna być modlitwa za zaproszonych danego dnia parafian” – czytamy w dekrecie podpisanym przez abp. Stanisława Gądeckiego.

Metropolita Poznański przekazał, że w trakcie takich liturgii należy wygłosić homilię lub odmówić modlitwę błogosławieństwa nad mieszkańcami. Duchowni powinni również poświęcić wodę, którą wierni obecni na Mszy zaniosą do swoich domów. „Po liturgii należy poprowadzić kolędowanie oraz pogadankę, poruszającą także bieżące kwestie parafialne. Wskazane jest też rozdanie modlitwy do odmówienia w domach oraz książeczki kolędowej” – dodano.

Dyspensa i Wszystkich Świętych

Już od maja na terenie Archidiecezji Poznańskiej z obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy zwolnieni są: osoby w podeszłym wieku, kobiety w ciąży, osoby z objawami infekcji oraz te, które czują „wielką obawę przed zarażeniem” . Ten przepis został zaktualizowany, a odtąd osoby przebywające na terenie tzw. czerwonej strefy również otrzymają dyspensę od udziału we Mszy św.

Abp Gądecki zaapelował do księży o to, by ci zachęcali wiernych do indywidualnych wizyt na cmentarzach i rozkładania je na kilka dni. „Duszpasterzy proszę, by rozważyli możliwość zrezygnowania z gromadzącej tłumy Mszy św. na cmentarzu w dniu 1 listopada, a zamiast tego zaprosili wiernych do udziału w liturgiach sprawowanych w ciągu dnia w świątyniach. Zamiast jednej tradycyjnej procesji można zaproponować nabożeństwa za zmarłych w kolejnych dniach listopada” – czytamy w dekrecie.

W katowickiej błogosławieństwo nowych domów

Archidiecezja poznańska nie jest pierwszą w kraju, która zrezygnowała z przeprowadzania tzw. kolędy w dotychczas praktykowanej formie. Pod koniec września do parafii archidiecezji katowickiej zostały rozesłane informacje wydziału duszpasterskiego kurii metropolitalnej w Katowicach. „Aktualna sytuacja epidemiczna uniemożliwia przeprowadzenie tzw. kolędy w tradycyjnej formie. Odwiedziny duszpasterskie ograniczamy wyłącznie do błogosławieństwa nowych domów i mieszkań na zaproszenie gospodarzy” – czytamy w informacji katowickiej kurii.

W dalszej części zachęcano duszpasterzy, aby w okresie Bożego Narodzenia, a także – jeśli to konieczne – w Adwencie, celebrować Eucharystię w intencji parafian z poszczególnych ulic oraz kolędowych Nieszporów, z uwzględnieniem stosownych przepisów sanitarnych.