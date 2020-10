NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z 15 października

7:59 Większość dzieci bezobjawowo przechodzi zakażenie koronawirusem - ocenia prof. Leszek Szenborn, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W Polsce hospitalizowanych było z SARS-CoV-2 ponad 500 dzieci 7:47 W ciągu ostatniej doby w Stanach Zjednoczonych zmarły na Covid-19 802 osoby. Liczba potwierdzonych nowych zakażeń wyniosła 52 406 – poinformował w środę Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore 7:35 Ministerstwo zdrowia Czech podało w czwartek, że w środę przybyło rekordowych 9544 nowych przypadków zakażenia SARS-CoV-2. Liczba aktywnych przypadków przekracza 77 tys. W szpitalach jest 2678 pacjentów. Dotychczas zmarły 1172 osoby, 35 z nich w środę 7:17 Już kilka zespołów badawczych sprawdza, czy szczepionka przeciwko gruźlicy może chronić przed zakażeniem SARS-CoV-2 i/lub ciężkim przebiegiem COVID-19. Są przesłanki, które skłoniły naukowców do zajęcia się takimi badaniami. Początkowy entuzjazm z pierwszych badań obserwacyjnych może być jednak przedwczesny



Czy szczepionka przeciwko gruźlicy chroni przed COVID-19? 7:11 Podczas gdy cały świat zmaga się z drugą falą pandemii koronawirusa, władze Tanzanii zaprzestały oficjalnego testowania i publikowania wyników testów. Od 29 kwietnia, kiedy prezydent tego kraju John Magufuli ogłosił "zwycięstwo" nad pandemią, Tanzania jest według władz wolna od koronawirusa 7:03 Wysoka liczba zgonów to efekt wzrostu zachorowań sprzed dwóch tygodni – ocenił w rozmowie z PAP specjalista w dziedzinie mikrobiologii i wirusologii prof. Włodzimierz Gut. Podkreślił, że dalszy przebieg pandemii zależy od przestrzegania zasad bezpieczeństwa



Wysoka liczba zgonów to efekt wzrostu zachorowań sprzed dwóch tygodni 6:55 W ramach walki z pandemią koronawirusa w regionie paryskim i ośmiu wielkich miastach Francji od soboty zacznie obowiązywać godzina policyjna - poinformował w środę prezydent Emmanuel Macron 6:45 Kanclerz Niemiec Angela Merkel i premierzy krajów związkowych uzgodnili w środę, po ośmiu godzinach negocjacji, jednolite zasady dla miast i regionów o dużej liczbie zakażeń koronawirusem. Zaostrzenie środków w walce z pandemią jest konieczne w związku z rosnącą liczbą infekcji