NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z 15 października

8:45 Do wtorku została wstrzymana praca bloku operacyjnego na Ursynowie - poinformował Narodowy Instytut Onkologii - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Ograniczenia w funkcjonowaniu placówki związane są z koniecznością odbycia kwarantanny przez personel, który miał kontakt z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2



8:37 Wróciły godziny dla seniorów. Od 15 października w godzinach 10-12 zakupy będą mogły robić wyłącznie osoby, które ukończyły 60 lat. Rozporządzenie opublikowane wczoraj zawiera jednak kilka istotnych różnic w porównaniu do zasad, które panowały podczas wiosennego lockdownu. Co się zmieniło?



Godziny dla seniorów z ważnymi zmianami. W niektórych sklepach nie obowiązują 8:26 Sekretarz stanu w KPRM podkreślał, że całkowity lockdown jest ostatecznością. – Jesteśmy już bardziej nauczeni, jak funkcjonować z koronawirusem, więc chcemy wprowadzać możliwie mocne ograniczenia tak, by nie zamykać gospodarki. Część ograniczeń ma na nią wpływ, ale nie taki, jak w kwietniu czy maju – tłumaczył. Jednocześnie nie potrafił wykluczyć najgorszych scenariuszy. – Za wcześnie by mówić o odbiciu w dół. W aktualnych prognozach te wzrosty są znaczące. Dzisiejsze dane są bardzo istotne. Nasze dane wstecz potwierdzały się, jeżeli chodzi o wzrost zachorowań – mówił



Rzecznik rządu: Bardzo pokornie podchodzimy do tego, co dzieje się z liczbą łóżek w szpitalach 8:14 – Prognozy dotyczące koronawirusa nie są dla nas optymistyczne. Ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że rozprzestrzenianie się pandemii zależy tylko od nas – powiedział Waldemar Kraska na antenie Polskiego Radia 24. Przypomnijmy – w środę 14 października w Polsce odnotowano rekordowy dzienny przyrost nowych przypadków koronawirusa



„Prognozy nie są dla nas optymistyczne”. Wiceminister zdrowia przestrzega 8:06 „Prognozy nie są dla nas optymistyczne”. Wiceminister zdrowia przestrzega 7:59 Większość dzieci bezobjawowo przechodzi zakażenie koronawirusem - ocenia prof. Leszek Szenborn, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W Polsce hospitalizowanych było z SARS-CoV-2 ponad 500 dzieci 7:47 W ciągu ostatniej doby w Stanach Zjednoczonych zmarły na Covid-19 802 osoby. Liczba potwierdzonych nowych zakażeń wyniosła 52 406 – poinformował w środę Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore 7:35 Ministerstwo zdrowia Czech podało w czwartek, że w środę przybyło rekordowych 9544 nowych przypadków zakażenia SARS-CoV-2. Liczba aktywnych przypadków przekracza 77 tys. W szpitalach jest 2678 pacjentów. Dotychczas zmarły 1172 osoby, 35 z nich w środę 7:17 Już kilka zespołów badawczych sprawdza, czy szczepionka przeciwko gruźlicy może chronić przed zakażeniem SARS-CoV-2 i/lub ciężkim przebiegiem COVID-19. Są przesłanki, które skłoniły naukowców do zajęcia się takimi badaniami. Początkowy entuzjazm z pierwszych badań obserwacyjnych może być jednak przedwczesny



Czy szczepionka przeciwko gruźlicy chroni przed COVID-19? 7:11 Podczas gdy cały świat zmaga się z drugą falą pandemii koronawirusa, władze Tanzanii zaprzestały oficjalnego testowania i publikowania wyników testów. Od 29 kwietnia, kiedy prezydent tego kraju John Magufuli ogłosił "zwycięstwo" nad pandemią, Tanzania jest według władz wolna od koronawirusa 7:03 Wysoka liczba zgonów to efekt wzrostu zachorowań sprzed dwóch tygodni – ocenił w rozmowie z PAP specjalista w dziedzinie mikrobiologii i wirusologii prof. Włodzimierz Gut. Podkreślił, że dalszy przebieg pandemii zależy od przestrzegania zasad bezpieczeństwa



Wysoka liczba zgonów to efekt wzrostu zachorowań sprzed dwóch tygodni 6:55 W ramach walki z pandemią koronawirusa w regionie paryskim i ośmiu wielkich miastach Francji od soboty zacznie obowiązywać godzina policyjna - poinformował w środę prezydent Emmanuel Macron 6:45 Kanclerz Niemiec Angela Merkel i premierzy krajów związkowych uzgodnili w środę, po ośmiu godzinach negocjacji, jednolite zasady dla miast i regionów o dużej liczbie zakażeń koronawirusem. Zaostrzenie środków w walce z pandemią jest konieczne w związku z rosnącą liczbą infekcji