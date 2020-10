Senator PiS zostanie wyrzucony z klubu? Terlecki zapowiada karę

Senator Jackowski to jeden z polityków PiS, którzy w środę 14 października zagłosowali nie po myśli partii w sprawie poprawek do ustawy o ochronie zwierząt. Tzw. „Piątka dla zwierząt” była przez ostatnie dni przedmiotem wielogodzinnych dyskusji w Senacie. Ostatecznie z wyższej izby parlamentu wyszedł dokument z licznymi poprawkami. Podczas głosowania siedmioro senatorów PiS nie zagłosowało za przyjęciem dokumentu. – Dostosowałem się bardzo ściśle do dyspozycji pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który mówił: Vox populi, vox Dei. Moi wyborcy dali wyraz swojemu stanowisku wobec tej ustawy – deklarował w rozmowie z „Wprost” senator Jackowski.

Terlecki grozi wyrzuceniem z klubu

- Nie została jeszcze podjęta decyzja o zawieszeniu senatorów, ale z pewnością będą traktowani podobnie jak posłowie. Mamy do czynienia z takimi politykami, którzy bardzo daleko zaszli w tym oddalaniu się od linii obowiązującej nas wszystkich. Myślę na przykład o senatorze Jackowskim, który nie tylko głosuje, ale i wypowiada się całkowicie niezgodnie z naszymi przekazami medialnymi. Będzie to zapewne skutkowało wyrzuceniem go z klubu –zapowiedział w Radiu Wnet wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z PiS.

Terlecki zabrał także głos w sprawie posłów zawieszonych w związku z głosowaniem nad wspomnianą ustawą. Jak jednak zaznaczył, „większość z nich deklaruje lojalność i poprawę”.

"Piątka dla zwierząt"

Przegłosowane przez Senat poprawki ustawy o ochronie zwierząt wprowadzają szereg zmian. Najważniejsze z nich to: