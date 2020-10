Salmonella w mięsie z Biedronki. GIS ostrzega

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o Salmonelli wykrytej w dwóch z pięciu badanych próbek mięsa z indyka na kotlety. „Produkt jest przeznaczony do spożycia po obróbce cieplnej, co minimalizuje ryzyko zakażenia, jednak ryzyko przeniesienia bakterii z mięsa na inne powierzchnie, niewystarczająca temperatura lub zbyt krótki czas obróbki może prowadzić do zakażenia człowieka i wystąpienia salmonellozy” – przekazano.

O sprawie poinformowano już Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz sanepid. Mięso zostało już wycofane z obrotu, a zakład odpowiedzialny za produkcję będzie urzędową kontrolę. Trwa dalsze postępowanie wyjaśniające, a klienci są ostrzegani przed spożywaniem mięsa z partii objętej komunikatem, szczególnie bez odpowiedniej obróbki termicznej. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionego produktu, należy skontaktować się z lekarzem.

Biedronka. Wycofano mięso z indyka. Której partii to dotyczy?

Poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące produktów wycofanych z obrotu:

Nazwa produktu: Mięso na kotlety z indyka. „Kraina Mięs” Surowy wyrób mięsny chłodzony, 500 g

Numer partii: 2261003155

Termin przydatności do spożycia: 17.10.2020

Wyprodukowano przez: Animex Kutno Sp. z o.o. Oddział K 2 w Kutnie, ul. Południowa 4, 99-300 Kutno, weterynaryjny numer identyfikacyjny PL 10024001 WE

Wyprodukowano dla: Jeronimo Martins Polska S.A., ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn