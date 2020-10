Zbigniew S. zatrzymany. Przywłaszczone pieniądze miał przepuścić w kasynie

W czwartek 15 października na wniosek Prokuratury Regionalnej w Lublinie zatrzymano – ponownie – biznesmena Zbigniewa S. Mężczyzna od lat, poprzez swoją fundację, zbiera pieniądze, które mają potem trafiać do potrzebujących. Jak jednak ustalili śledczy, Zbigniew S. miał przywłaszczył sobie ponad 250 tys. zł z pieniędzy darczyńców.

Zbigniew S. zatrzymany. Miał wydać przywłaszczone pieniądze w kasynie

Szeroko o zatrzymaniu Zbigniewa S. pisała prokuratura, zwłaszcza że to kolejne zatrzymanie kontrowersyjnego przedsiębiorcy, wobec którego wydano blisko 20 wyroków. Prokuratura wniosła do sądu o tymczasowe aresztowanie podejrzanego, ale Sąd Okręgowy w Lublinie nie uwzględnił wniosku prokuratury. Sąd nakazał, by natychmiast uwolnić Zbigniewa S.

Pojawiły się też nowe informacje. W trakcie zbiórek biznesmen pobierał pieniądze z fundacji na własne potrzeby, dalekie od działalności charytatywnej. Ujawniono nagranie z jednego z warszawskich kasyn, które ma świadczyć o nadużyciach Zbigniewa S. Miał on kupić za 217 tys. zł żetony do gry. Nagrano także, jak gra w ruletkę.