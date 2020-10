Dramatyczny przebieg akcji CBA u Romana Giertycha. Adwokat zemdlał, zabrała go karetka

Roman Giertych stracił przytomność podczas przeszukania przez CBA jego willi w Józefowie. Do szpitala zabrała go karetka pogotowia. Moment transportu nieprzytomnego adwokata na noszach zarejestrowały kamery. Córka mecenasa przekazała, że do incydentu doszło w obecności funkcjonariusza CBA w łazience.