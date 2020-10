Tusk skomentował zatrzymanie Giertycha. „Za dobrze ich znam”

Przypomnijmy, 11 lutego Roman Giertych został ukarany grzywną przez Izbę Dyscyplinarną. Stało się to po tym, jak w trakcie rozprawy adwokat ocenił, że izba ta nie jest sądem, a organem Prawa i Sprawiedliwości. „Roman Giertych naraził się władzy ujawniając jej korupcyjny charakter i broniąc jej oponentów. Dziś po raz kolejny obnażył też istotę jej bezprawnych działań w wymiarze sprawiedliwości. Nie darują mu tego. Możemy się z nim różnić, ale w tej sprawie bądźmy z nim solidarni” – skomentował wówczas Donald Tusk.

Szef Europejskiej Partii Ludowej udostępnił swój wpis z lutego w czwartek 15 października. Tego dnia funkcjonariusze CBA zatrzymali Giertycha przed sądem, kiedy wychodził z jednej ze spraw. Następnie adwokata przewieziono do jego domu w Józefowie, gdzie miało miejsce kilkugodzinne przeszukanie. „Nie myliłem się, niestety. Za dobrze ich znam” – skomentował Tusk.

Roman Giertych zemdlał w łazience

Wieczorem pojawiła się informacja o tym, że Roman Giertych zemdlał w trakcie przeszukania domu. Adwokat miał poczuć się gorzej w łazience, do której poszedł razem z funkcjonariuszem CBA. „Tata trafił do szpitala po tym jak zemdlał w obecności funkcjonariusza CBA w łazience. Wcześniej czuł się dobrze i mówił, że po jego odpowiedzi »nie« na pytanie funkcjonariuszy o to czy ma myśli samobójcze wybuchli oni śmiechem. Nie chcę myśleć co się stało. Dziękuje za wsparcie” – przekazała na Twitterze córka adwokata, Maria Giertych.