Wicemarszałek Senatu przeszła mastektomię. „Poczułam się wyzwolona”

Gabriela Morawska-Stanecka od 2019 roku jest wiceprezesem do spraw prawnych w Wiośnie Roberta Biedronia. Z ramienia SLD dostała się do Senatu, gdzie objęła funkcję wicemarszałka. W rozmowie z „Gazetą Wyborczą” mówiła jednak nie o polityce, a o problemie, jakim jest rak piersi. Senator zaznaczyła, że dotyczy to nie tylko kobiet po 50. roku życia, ale również młodszych. – Ja od trzydziestego roku życia, przez dwadzieścia lat, cierpiałam na chorobę, która powoduje ciągłe powstawanie guzów piersi. W czasie tych dwudziestu lat przeszłam trzy operacje – przyznała wicemarszałek Senatu.

Gabriela Morawska-Stanecka przeszła zabieg usunięcia piersi

Polityk przyznała, że żyła w dużym strachu. – Przez dwadzieścia lat żyłam z wyrokiem w zawieszeniu. Żaden z lekarzy nie potrafił mi powiedzieć, kiedy któryś z tych guzów może się okazać złośliwy. A objechałam wszystkie specjalistyczne szpitale w Polsce – zaznaczyła. Wicemarszałek Senatu przez trzy lata myślała nad tym, czy poddać się zabiegowi mastektomii, czyli usunięcia piersi.

Morawska-Stanecka ostatecznie podjęła decyzję o operacji. I chociaż po zabiegu wystąpiły komplikacje, to wicemarszałek Senatu zwraca uwagę na wyraźną zmianę samopoczucia. – Nie stało się tak, jak przypuszczałam, że będę czuła się gorsza, słabsza. Wręcz przeciwnie. Poczułam się wyzwolona. Już nie musiałam żyć z myślą, czy może to znowu okazać się złośliwe, czy wynik tej biopsji będzie dobry – powiedziała.