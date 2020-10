Operator TVP został pobity przed domem Ryszarda K. Do sieci trafiło nagranie

W czwartek 15 października przed domem Ryszarda K. zgromadziło się kilkunastu dziennikarzy. W środku trwało w tym czasie przeszukanie prowadzone przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. O godz. 19.15 biznesmen został wyprowadzony z domu. Jak podaje TVP Info, w pewnej chwili doszło do incydentu. Według przedstawicieli stacji syn Ryszarda K. miał uderzyć w twarz i kopnąć operatora TVP Gdańsk. – W pewnej chwili z domu wybiegł mężczyzna, który popychał go i okładał po twarzy. Potem rzucił kolegę na ziemię, zaczął go okładać pięściami i kopać – relacjonowała reporterka TVP3 Gdańsk Małgorzata Rakowiec. – Operator ma rozbitą głowę, trafił do szpitala. Na szczęście w pobliżu byli inni koledzy, którzy szybko pojawili się na miejscu i dokończyliśmy zdjęcia. Sprzęt nie został uszkodzony – dodała.

TVP domaga się ukarania sprawcy

Oburzenia sprawą nie kryje dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. „Dzisiaj w Gdyni operator TVP – wykonujący obowiązki służbowe – został zaatakowany i dotkliwie pobity. Nie ma zgody na przemoc! Wolność słowa to fundament demokracji. Liczę, że sprawca zostanie surowo ukarany” – napisał Jarosław Olechowski na swoim profilu na Twitterze.

Z nieoficjalnych ustaleń Wirtualnych Mediów wynika, że operator ma rozbitą głowę i podejrzenie wstrząsu mózgu. Telewizja Polska rozważa przedsięwzięcie kroków prawnych przeciwko napastnikowi.

Zatrzymanie Ryszarda K.

Biznesmen Ryszard K. i adwokat Roman Giertych zostali zatrzymani w czwartek przez CBA w związku ze sprawą wyprowadzenia ok. 92 mln zł z giełdowej spółki deweloperskiej - podała w czwartek prokuratura.