NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z 16 października

8:42 W ciągu minionej doby w Indiach odnotowano 63 371 przypadków zakażenia koronawirusem i 895 zgonów - poinformował w piątek resort zdrowia, zwiększając ogólny bilans potwierdzonych infekcji w tym kraju do 7,37 mln, a ofiar śmiertelnych wśród zakażonych - do 112 161 8:31 Ministerstwo zdrowia Czech poinformowało w piątek o kolejnym najwyższym dobowym wzroście zakażeń SARS-CoV-2. W czwartek przybyło tam 9721 przypadków. Aktualnie zakażonych jest 84 430 osób, 2930 spośród nich wymaga hospitalizacji. W czwartek zmarło 24 chorych 8:14 Branża fitness ma dość. Zapowiada protest w związku z ograniczeniami jakie spadają na siłownie i kluby od 17 października. To rozpaczliwy krzyk o pomoc



Siłownie i kluby fitness protestują. „Nie przetrwamy kolejnego lockdownu” 8:05 Maseczki, dzięki którym zakrywamy usta i nos, to podstawowy element dzisiejszej garderoby. Jak poprawnie je nosić, by zmniejszyć ryzyko zakażenia koronawirusem?



Jak poprawnie nosić maseczkę? Te błędy są powszechne! 7:51 Matka 8-letniego chłopca nie przejęła się ograniczeniami wprowadzonymi z powodu pandemii koronawirusa. Stwierdziła, że jej syn musi mieć imprezę urodzinową. Jej determinacja poskutkowała kwarantanną dla 60 gości



Miała kaszel i gorączkę. Zorganizowała dwie imprezy po 30 osób, bo „były od dawna zaplanowane” 7:24 - Jeżeli na ponad 300 lekarzy skierowanych do walki z koronawirusem, zgłasza się ponad 20, to nie możemy udawać, że problemu nie ma - powiedział wicepremier Jacek Sasin. Dodał, że potrzebne są nowe regulacje, które pozwolą rzucić wszystkie siły do walki z epidemią 7:11 Z naszych spostrzeżeń wynika, że większość dzieci, które są hospitalizowane z powodu COVID-19, zakaziło się w szkołach lub przedszkolach – mówi PAP dr Lidia Stopyra, pediatra i specjalista chorób zakaźnych. Zauważa, że w Polsce nie było ofiar śmiertelnych wśród dzieci 6:53 W Stanach Zjednoczonych w ciągu minionej doby stwierdzono 70 334 zakażeń koronawirusem - podał w czwartek wieczorem czasu lokalnego Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Zmarło 1148 kolejnych osób. To najgorszy bilans od lipcowego szczytu pandemii w USA 6:44 Podczas minionej doby w Hiszpanii służby medyczne zanotowały najwyższy od września dobowy wzrost zakażeń: ponad 13 tys. infekcji – wynika z czwartkowych danych resortu zdrowia. W tym samym czasie w Portugalii padł kolejny dobowy rekord zakażeń – ponad 2,1 tys. 6:28 W ciągu ostatniej doby we Francji wykryto 30 621 nowych infekcji koronawirusem - poinformowało w czwartek ministerstwo zdrowia. To największy dzienny wzrost zakażeń od początku epidemii. W środę stwierdzono ich ponad 22,5 tys. Od środy na COVID-19 zmarło 88 osób 6:13 Grupa krwi może wpływać na przebieg COVID-19 - wynika z dwóch badań opublikowanych w naukowym magazynie “Blood Advanced”. Dowodzą one, że osoby z grupą krwi 0 są odporniejsze na zakażenie koronawirusem oraz mogą łagodniej przechodzić chorobę