Wstrząsające nagranie ze szpitala w Elblągu. Pacjent do koronasceptyków: Przestańcie mordować

– Jeżeli nie zależy wam na tych waszych kochanych babciach, dziadkach, to nie wiem, podetnijcie im normalnie żyły… Przestańcie ich mordować. Zróbcie to może w inny sposób, ale nie przez COVID-19, bo to się umiera na raty. Tu nikt nie umiera natychmiast. Tu się ludzie męczą. To strasznie boli – powiedział pan Andrzej na nagraniu, które cieszy się dużą popularnością w mediach społecznościowych.

– To się dzieje naprawdę. To nie jest jakaś rządowa propaganda. Uwierzcie mi – apelował mężczyzna, opisując tytaniczną pracę, którą wykonują pracownicy służby zdrowia. Pan Andrzej apelował także do internautów, aby przestrzegali najprostszych metod walki z koronawirusem. Mówił w tym kontekście o częstym myciu rąk i zakrywaniu nosa i ust.

Mężczyzna z nagrania to aktor? Szpital komentuje: Pacjent nagrał filmik z własnej woli

Jak podaje Onet, gdy nagranie stało się popularne w sieci, internauci dotarli do informacji, że pan Andrzej zagrał w filmie „Polityka” Patryka Vegi. Niektórzy zarzucali, że film został nagrany w celach „propagandowych”.

– Nie zatrudniliśmy żadnego aktora. Pacjent nagrał filmik z własnej woli. Pacjent podał na filmiku swoje imię i nazwisko i potwierdzam, że pod takim imieniem i nazwiskiem leży w naszym szpitalu. Leży na oddziale chorób płuc, bo ten oddział jest zaadaptowany do leczenia pacjentów z koronawirusem – przekazała w rozmowie z serwisem Info Elbląg rzeczniczka prasowa Szpitala Miejskiego w Elblągu.