Krystyna Pawłowicz uderza w zastępczynię RPO. Poszło o sprawę Giertycha

Hanna Machińska na antenie TVN24 podkreśliła, że stan zdrowia Romana Giertycha jest przedmiotem jej „najwyższej troski” jako zastępczyni RPO. Jak relacjonowała, gdy była u mecenasa, ten jej nie poznał, mimo, że znają się z różnych konferencji i wydziału prawa. – Powiedział, że zdarzyła mu się niesłychana sytuacja, nigdy w życiu nie zemdlał, nie omdlał, znalazł się w łazience w mieszkaniu razem z agentem i następnie, cytuję: „On coś zrobił, ja straciłem przytomność i nie wiem, co się dalej stało” – relacjonowała.

Podkreśliła, że Giertych „wymaga hospitalizacji, spokoju i żadnych działań opresyjnych” . – Nie wyobrażam sobie, by mecenas w ogóle rozumiał, co się do niego mówi i jakiego rodzaju są to zarzuty, ponieważ (...) w żadnym razie pan mecenas nie sprawiał wrażenia osoby, która udaje. To jest człowiek ciężko chory, któremu należy się spokój, wsparcie - oceniła.

