Przemyśl. 12-latek zagryziony przez pitbulla. Właścicielka chce uratować psa

We wrześniu jeden z dwóch pitbulli należących do mieszkanki miasta, zagryzł 12-latka w Przemyślu. Biegła behawiorystka uważa, że należy uśpić obydwa psy, bo są niebezpieczne. Innego zdania jest ich właścicielka. We wpisie w mediach społecznościowych przekonuje, że suczka powinna zostać bohaterką.

Do dramatu doszło w Przemyślu pod koniec września tego roku. 12-latek przyszedł do kolegi. Tam jedno ze zwierząt, z którymi mieszkał chłopiec, zaatakowało jego gościa. 12-latek w ciężkim stanie trafił do szpitala, gdzie po czterech dniach zmarł. Psy trafiły na obserwację, podczas której biegła behawiorystka stwierdziła, że obydwa czworonogi powinny być uśpione. Właścicielka psa w sieci poinformowała, że suka w przeciwieństwie do psa powinna „zostać bohaterką” . Powołując się na słowa swojego syna podkreśliła, że gdyby nie ona „nie zdołałby odciągnąć Jokera” (psa – red.). „Otworzyła drzwi od pokoju, żeby schować Jokera i szturchała Kamila nosem, żeby wstał” – pisze kobieta. „A tu nagle jakaś behawiorystka, nieznana z imienia i nazwiska, stwierdza po paru dniach obserwacji, jakie to psy są agresywne. Najlepiej jest uśpić i mieć problem z głowy, bo jest nagonka i każdy ręce umywa, a sprawa jest za bardzo medialna. Nikt nie patrzy na drugą stronę, najlepiej zrobić z człowieka bandytę” – czytamy. Kobieta podkreśla też, że jej syn jest w złym stanie psychicznym, ponieważ stracił kolegę, a teraz straci psa, „z którym się wychował” . W sieci powstała już petycja o uratowanie czworonoga. Podpisało się pod nią 2,6 tys. osób.