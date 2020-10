Koronawirus w Polsce. Minister zdrowia podpisał nowe rozporządzenie w związku z COVID-19

„Właśnie podpisałem rozporządzenie, które daje gwarancję podmiotom leczniczym walczącym z COVID-19 na comiesięczny wpływ 1/12 ryczałtu, bez względu na to czy wywiążą się z realizacji świadczeń. Gwarantujemy bezpieczeństwo finansowe!” - czytamy we wpisie ministra.

Apel Zarządu Związku Województw RP

O takie rozwiązanie apelował m.in. Zarząd Związku Województw RP. Jak podkreślał, przepisy rozporządzenia ministra zdrowia z marca umożliwiające podmiotom leczniczym comiesięczne uzyskiwanie z NFZ należności dla poszczególnych zakresów świadczeń w wysokości 1/12 wartości całej umowy pozwalało na częściową poprawę bezpieczeństwa, stabilizacji oraz płynności finansowej wielu jednostek, które z uwagi na wprowadzone obostrzenia zmuszone zostały do ograniczenia czy zawieszenia realizacji części świadczeń zdrowotnych. „Obecnie okres, w którym możliwe było stosowanie tego rozwiązania, kończy się” - wskazano na początku października.

Jednocześnie szefowie województw zawnioskowali o przedstawienie rozwiązań dotyczących zasad rozliczania świadczeń finansowanych poprzez ryczałt, bowiem zaproponowane rozwiązanie wydłużenia okresu takiego rozliczenia do połowy przyszłego roku „nie pozwala na optymistyczne spojrzenie w przyszłość systemu opieki zdrowotnej” .

Argumenty ZWRP

Jak argumentował zarząd ZWRP, ograniczenia w działalności jednostek przekładają się bezpośrednio na zmniejszone przychody, natomiast koszty stałe są ponoszone przez szpitale niezależnie od stopnia bieżącego wykonania kontraktu. Pomimo ograniczenia realizacji świadczeń zdrowotnych podmioty lecznicze nadal pozostają w stałej gotowości do ich udzielania. Około 70-80 proc. kosztów działalności podmiotu leczniczego stanowią koszty osobowe i koszty utrzymania infrastruktury; do kosztów tych dochodzą dodatkowo, znacznie zwiększone w porównaniu do lat ubiegłych, wydatki na środki do dezynfekcji czy środki ochrony indywidualnej dla personelu oraz pacjentów.

Sonia Otfinowska