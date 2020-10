Hołownia: Sytuacja jest dramatyczna. Umrze kilkadziesiąt tysięcy osób

Hołownia podkreślił, że „sytuacja w Polsce jest dramatyczna” . Jak mówił, znajomi donoszą mu, że stoją w kilometrowych kolejkach, aby wykonać test na koronawirusa.

Według byłego kandydata na prezydenta Polski, należy uruchomić zasoby wojska i straży pożarnej. – Trzeba się zastanowić co trzeba zrobić, by zwiększyć liczbę miejsc kwarantannowych dla osób, które nie mogą znaleźć same bezpiecznego miejsca na kwarantannę i dla medyków – podkreślał.