Rolnicy z AgroUnii rozrzucili obornik przed domami posłów PiS. „Nie głos prezesa, a głos społeczeństwa jest ważny!”

„Nie ma i nie będzie pobłażania dla nikogo! Społeczeństwo w końcu dochodzi do głosu” – podkreślają we wpisie na Facebooku rolnicy. Na zamieszczonych nagraniach widać, jak przed domami polityków Prawa i Sprawiedliwości – Kazimierza Gwiazdowskiego, Zbigniewa Babalskiego oraz Piotra Polaka, pojawiły się ciągniki z przyczepami pełnymi obornika. Nieczystości następnie znalazły się na chodnikach przed posiadłościami posłów.

Akcja rolników jest organizowana w ramach prostestu przeciw wprowadzeniu tzw. „piątki dla zwierząt” . „Każdy ruch polityka wykonany przeciwko społeczeństwu, które go wybrało skończy się w taki sposób. Każdy #ZdrajcaPolskiejWsi będzie naznaczony! To musi być wielki wstyd dla człowieka wybranego z okregu typowo rolniczego by podnosić rękę przeciwko rolnikom” – czytamy w mediach społecznościowych AgroUnii. „Nie głos prezesa, a głos społeczeństwa jest ważny! Posłom trochę się pomyliło i za bardzo odlecieli. Skutecznie sprowadzimy ich na ziemie” – zapowiadają.

„Piątka dla zwierząt”

Rolnicy domagają się odrzucenia tzw. „Piątki dla zwierząt” w całości. Ich zdaniem będzie ona krytyczna dla branży rolniczej i pokrewnych sektorów. W środę nad ustawą głosował Senat, który przyjął nowelizację z licznymi poprawkami.

W dokumencie, jaki wyszedł z Senatu, można przeczytać m.in. o dopuszczeniu możliwości przeprowadzania uboju rytualnego drobiu, a także wydłużeniu vacatio legis dla wdrażanych zmian. W mocy pozostają także główne zapisy – o zakazie hodowli zwierząt na futra (z wyłączeniem królika) i zakazie uboju rytualnego dla celów sprzedażowych (z wyłączeniem wspomnianego wyżej drobiu).