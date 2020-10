Zmarł Stanisław Kogut. Były senator miał 67 lat

Informację o śmierci Koguta podał na Twitterze Bartłomiej Orzeł, pełnomocnik ministra Mateusza Morawieckiego do spraw czystego powietrza.

Lokalny portal sądecki miastoNS.pl podał, że senator zmarł w szpitalu Gorlicach, gdzie potwierdzono u niego zakażenie COVID-19.

Stanisław Kogut

Stanisław Kogut urodził się 29 października1953 roku w Białej Niżnej. Od 1989 roku działał w NSZZ „Solidarność” . W latach 1997-2005 przewodniczył Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” .

Od 1990 do 1998 roku był radnym gminy Grybów, a później, do 2005 roku, zasiadał w sejmiku małopolskim I i II kadencji. Od 2002 roku był jego wiceprzewodniczącym. W 1998 roku uzyskał mandat z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność, a cztery lata później z rekomendacji PiS. W wyborach w 2005 został wybrany na senatora VI kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nowosądeckim. W wyborach w 2007 po raz drugi uzyskał mandat senatorski. Ponownie wybrano go z ramienia PiS do Senatu w 2011 roku oraz 2015 roku.

W grudniu 2017 roku na wniosek CBA z Prokuratury Krajowej wpłynął wniosek o uchylenie mu immunitetu w związku z zamiarem przedstawienia mu zarzutów korupcyjnych. Tego samego dnia władze PiS zawiesiły go w prawach członka ugrupowania. Senator odmówił zrzeczenia się immunitetu i zaprzeczył stawianym zarzutom.

Od 20 stycznia 2018 roku pozostawał senatorem niezrzeszonym. W związku z tym, że senatorowie nie zgodzili się na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie, zastosowano wobec niego zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe w wysokości 1 mln złotych.

Kogut nie uzyskał reelekcji w wyborach w 2019 roku, w związku z czym przestał go chronić immunitet. W styczniu 2020 roku został zatrzymany przez CBA wraz ze swoim synem.