Prokuratura wyjaśnia, na czym miało polegać wyprowadzanie pieniędzy ze spółki Polnord. Zapowiada odwołanie od decyzji sądu

Ryszard Krauze, Roman Giertych i 10 innych osób, zostało w czwartek zatrzymanych z powodu podejrzenia wyprowadzenia i przywłaszczenia około 92 mln złotych ze spółki Polnord. W sobotę sąd w Poznaniu nie uwzględnił wniosków prokuratury o tymczasowe aresztowanie Ryszarda Krauze oraz czterech innych osób.

Na to odpowiedziała w niedzielę Prokuratura Regionalna w Poznaniu, zapowiadając zażalenie na decyzję sądu. W obszernym oświadczeniu poinformowano, że zarzuty prokuratury to efekt „obszernego śledztwa, wszczętego w 2017 r”. , podczas którego zgromadzono „obszerny materiał dowodowy” .

Według prokuratury, wśród dowodów są zeznania najbliższych współpracowników Ryszarda Krazue i Romana Giertycha, a także dziesiątki tysięcy dokumentów, korespondencji, danych z kont bankowych i wyjaśnienia niektórych spośród zatrzymanych.

Na czym to miało polegać?