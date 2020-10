Rafał Trzaskowski: W poniedziałek do pracy kierujemy wszystkie załogi. To i tak nie wystarczy

„Do pracy kierujemy wszystkie załogi. To oznacza, że na trasy wyjedzie 1560 autobusów, 425 tramwajów, 54 pociągi metra i 20 SKM” – zapowiedział we wpisie na Facebooku prezydent Rafał Trzaskowski. Jak podał, jest to 100 procent możliwości Warszawy, które i tak nie jest wystarczające przy narzuconych przez rząd ograniczeniach. „Nie sprostałoby im żadne miasto” – stwierdził.

Prezydent stolicy przyznał, że mieszkańców Warszawy i osoby pracujące oraz uczące się w mieście czeka „ciężki okres w komunikacji miejskiej” . „Ale bezpieczeństwo to priorytet” – zapewnił, dodając, że pomagać będą informatorzy Warszawskiego Transportu Publicznego oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej.