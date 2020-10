Dawid Kubacki zostanie ojcem! Zdradził płeć dziecka

Dawid Kubacki został indywidualnym letnim mistrzem Polski w skokach narciarskich. W sobotnich (17 października) zawodach na skoczni w Szczyrku, mocno utrudnionych ze względu na opady deszczu i wiatr w plecy, pokonał Andrzeja Stękałę i Klemensa Murańkę. Tuż za podium uplasowali się Aleksander Zniszczoł, Maciej Kot i Stefan Hula. Dopiero 9. miejsce zajął kolejny z kadrowiczów, Piotr Żyła. W konkursie nie wziął udziału Kamil Stoch, który został wycofany z zawodów z powodu przeziębienia.

W rozmowie z portalem skijumping.pl Dawid Kubacki opowiadał o swoim triumfie w Szczyrku. Przy okazji zdradził, że wraz z żoną Martą Kubacką oczekują narodzin swojej pierwszej pociechy.

– Dobrze by było, żeby końcówka roku, w okolicach Świąt, była luźniejsza. W tym okresie zostanę tatą i fajnie by było być w tym czasie w domu (...) Zostało jeszcze troszkę czasu do rozwiązania. Modlę się tylko, by wszystko było w porządku. Póki co wszystko na to wskazuje – powiedział. – Oczekuję w takiej lekkiej niepewności, bo nie wiemy, co się będzie działo, co będzie ze szpitalami. Jest dużo tych niepewności, ale wierzę, że wszystko pójdzie po naszej myśli – dodał.

Skoczek narciarski zdradził też, że znają już z żona płeć dziecka. Na świat przyjdzie dziewczynka.