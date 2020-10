Poseł KO chce otwarcia siłowni. Przedstawił premierowi swoje pomysły

W sobotę 17 października zamknięto siłownie i kluby fitness w całym kraju. Niedostępne są również baseny oraz aquaparki, a przepis obowiązuje zarówno na terenie stref czerwonych, jak i żółtych. Obostrzenia wprowadzone przez rząd nie spodobały się przedstawicielom branży, którzy w sobotę w Warszawie domagali się zezwolenia na działalność tego typu miejsc. Z podobnym postulatem wystąpił Dariusz Joński.

Siłownie zamknięte, Dariusz Joński składa interpelację

„Nie możemy pozbawiać milionów ludzi możliwości uprawiania sportu i budowania odporności, a instruktorów i właścicieli siłowni i fitness klubów źródła dochodów. Przesyłam interpelację do premiera Mateusza Morawieckiego” – poinformował na Twitterze Dariusz Joński.

W dołączonej interpelacji poseł KO, który w 2019 roku był wiceprezesem łódzkiego Aquaparku Fala, przedstawił swoje pomysły odnośnie funkcjonowania branży fitness. Zaproponował m.in. obowiązkowe mierzenie temperatury osobom przychodzącym na baseny czy siłownie, dwukrotną dezynfekcję szatni oraz sali ćwiczeń, możliwość zakupienia maseczek na terenie siłowni czy wprowadzenie obowiązku posiadania własnych ręczników lub możliwość zakupienia ich na miejscu.

Joński zaproponował również, by każdy z klientów mógł korzystać z obiektu maksymalnie przez 1,5 godziny dziennie. Parlamentarzysta zasugerował także rozwiązanie stosowane już wcześniej w siłowniach, czyli wyznaczenie określonej powierzchni dla jednej osoby – w tym przypadku miałoby to być 7 m2. Zdaniem posła powinno się również wprowadzić odstępy między ćwiczącymi oraz między poszczególnymi zestawami do ćwiczeń.