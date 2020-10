Cmentarze powinny zostać zamknięte? Prof. Gut mówił o największym zagrożeniu w związku z 1 listopada

W niedzielę pojawiły się pierwsze doniesienia o planowanej budowie szpitala polowego na Stadionie Narodowym. Prof. Włodzimierz Gut pytany o taką możliwość na antenie RMF FM wskazał, że jeżeli rząd nie zdecyduje się na budowę tego typu miejsca, to będzie mu się zarzucać „że nic nie robi” . – Jeżeli pobuduje, będzie że nadgorliwy, chce przestraszyć. Zawsze będzie niedobrze – dodał.

Czy cmentarze powinny zostać zamknięte?

Wirusolog, który jest także doradcą Głównego Inspektoratu Sanitarnego wskazał również, dlaczego mamy do czynienia ze wzrostami zachorowań. Jego zdaniem przyczyny takiego stanu rzeczy należy upatrywać w zredukowaniu dystansu społecznego oraz mniejszym odsetku osób noszących maseczki. – Doszliśmy już do poziomu bardzo ryzykownego, gdzie jeden zakażony przypada na 500 osób – kontynuował. Podkreślił również, że do rozwoju epidemii przyczynia się „zakwestionowanie wirusa przez pewne grupy” oraz szereg ryzykownych zachowań, takich jak długie kolejki oczekujących na wejście do klubów, które teoretycznie powinny być zamknięte.

Ekspert był pytany o zbliżający się dzień Wszystkich Świętych oraz propozycje zamknięcia cmentarzy, o czym mówi część komentatorów. – Same cmentarze nie stanowią takiego problemu. Problemem będą spotkania rodzinne – wskazał. Prof. Gut tłumaczył, że uczestnicy takich spotkań przychodzą później na cmentarz, co może stanowić potencjalne źródło kolejnych zachorowań. W jego opinii kluczem do opanowania epidemii jest prawidłowe noszenie maseczek oraz zachowywanie dystansu, który obecnie „praktycznie nie istnieje”.