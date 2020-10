Dworczyka zapytano o zamykanie cmentarzy. Zaapelował o „rozkładanie wizyt”

Michał Dworczyk pytany w Radiu ZET, czy cmentarze zostaną zamknięte na Wszystkich Świętych, ocenił, że „nie ma w tej chwili takich planów” . – Apelujemy o to, żeby rozłożyć wizyty na cmentarzach w tych pierwszych dniach listopadowych, (...) żeby nie było to 1 listopada, tylko weekend wcześniej czy weekend później. Te osoby, które mogą pozwolić sobie, aby odwiedzić groby najbliższych niekoniecznie w niedzielę (1 listopada), ale w dzień powszedni, to namawiamy do tego – powiedział szef KPRM. Jak podkreślił Dworczyk, sprawą zasadniczą jest „zachowanie dystansu i wszystkich środków, które powinniśmy zachowywać i przestrzegać, żeby ograniczyć transmisję wirusa” . (PAP)