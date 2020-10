Kto pokieruje szpitalem na PGE Narodowym? Znamy nazwisko

TVN24 dodaje, że Zaczyński doskonale zna sanitarne przygotowanie Stadionu Narodowego, ponieważ był odpowiedzialny za zabezpieczenie medyczne budynku podczas jego budowy, a także w trakcie Euro 2012.

Stacja zapytała także, skąd rząd pozyska lekarzy do obsługi pacjentów na stadionie. Jak czytamy, rząd liczy na zgłoszenia od samych lekarzy, którzy mieliby zostać oddelegowani do pracy w stolicy. Z informacji stacji wynika również, że rząd planuje budowę jeszcze jednego szpitala tymczasowego w Warszawie. Miałby on, zdaniem TVN24, powstać na Torwarze.