Konferencja ministra zdrowia. Niedzielski mówił o szpitalach polowych i 1 listopada

twitter.com 13:35 Padło pytanie o tzw. szpitale tymczasowe. Niedzielski odpowiedział, że obecnie resort koncentruje siły na przekształcaniu szpitali powiatowych. - Plany dot. szpitali tymczasowych to plany, które w perspektywie tygodnia czy dwóch będą doprecyzowane - dodał. 13:29 Szef resortu zaznaczył, że 2 listopada nie będzie dniem wolnym od pracy, ponieważ takie rozwiązanie niosłoby ryzyko zwiększenia kontaktów społecznych oraz skłoniło więcej ludzi do wyjazdów na tzw. długi weekend. 13:28 Jeden z dziennikarzy zapytał o 1 listopada. - Nie wyobrażamy sobie zamknięcia cmentarzy - przyznał Niedzielski. Minister zdrowia przypomniał, że na cmentarzu trzeba mieć zasłonięte usta i nos. - Namawiamy do tego, żeby wizyt nie kumulować 1 listopada, tylko starać się je rozkładać systematycznie - dodał. 13:26 Teraz będzie możliwość zadawania pytań Adamowi Niedzielskiemu. 13:25 Czekają nas zmiany również w punktach drive thru, które zostaną przejęte przez wojsko. - Żołnierze WP będą zastępować personel medyczny, który będzie mógł wrócić do swoich obowiązków w szpitalach, w których jest zatrudniony - powiedział minister. 13:23 Szef resortu zdrowia zapowiedział zmianę warunków kwarantanny. Mowa m.in. o wprowadzenie możliwości pracy zdalnej na kwarantannie. 13:21 - Medycy kierowani na kwarantannę będą mogli liczyć na rekompensatę wynagrodzenia - powiedział Niedzielski, Tym samym przedstawiciele służby zdrowia dostaną nie 80., a 100 proc. wypłaty za czas spędzony w izolacji. 13:20 Minister zdrowia zapowiedział podwojenie podstawowego wynagrodzenia w postaci dodatku dla medyków. 13:19 Minister zdrowia zwolnił rezydentów z konieczności zdania egzaminu ustnego po to, by zarówno lekarze, jak i rezydenci mogli w całości poświęcić czas nie nauce, a walce z COVID-19. 13:18 Niedzielski zapowiedział optymalizowanie norm zatrudnienia personelu medycznego. - Podpiszę rozporządzenie ministra zdrowia, które do grudnia będzie wyłączało normy związane z zatrudnieniem poszczególnych typów personelu - przekazał. 13:17 - To nie łóżka leczą, to leczy personel. Chciałem podziękować i nisko się ukłonić wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom, diagnostom - zaznaczył minister zdrowia. 13:16 Niedzielski podkreślił, że dużą rolę w budowie szpitali tymczasowych będzie odkrywała Kancelaria Premiera. 13:15 Minister zdrowia poruszył temat budowy szpitali polowych. - Są województwa, które są w większym stopniu narażone na COVID-19 - wskazał. twitter.com 13:13 - Apeluję o bardzo poważne traktowanie obostrzeń. Noszenie maseczek jest wymogiem podstawowym. Ten, kto maseczki nie nosi, jest osobą nieodpowiedzialną. Generuje niebezpieczeństwo dla siebie i innych - wskazał szef resortu zdrowia. 13:12 - Przygotowujemy się na wszystkie możliwe scenariusze, również na te najgorsze - podkreślił minister wskazując, że ma na myśli nawet 15 lub 20 tys. zakażeń dziennie, jeszcze w tym tygodniu. 13:11 Do walki z COVID-19 włączy się również prywatne lecznictwo, a podmioty tego typu już zapowiadają współpracę. Do środy powstanie lista szpitali prywatnych, które utworzą tzw. łóżka covidowe - przekazał Niedzielski. 13:10 W szpitalach wojewódzkich przekształcone zostaną oddziały internistyczne - wskazał minister dodając, że dzięki temu pojawi się kolejne 3 tys. łóżek. 13:09 Szef resortu zdrowia poruszył również temat szpitali wojewódzkich. - Tutaj na razie nie ma mowy o przekształceniu w całości - wskazał wyjaśniając, że tego typu placówki muszą przyjmować również innych pacjentów. 13:08 Niedzielski oszacował, że pojawi się 10 tys. łóżek więcej dla pacjentów z koronawirusem. 13:07 - Były ustalenia NFZ i wojewodów, którzy w regionach dokonywali przeglądu szpitali powiatowych. Nie tylko pod względem możliwości wykorzystania infrastruktury, ale również pod kątem pacjentów z innymi przypadłościami - przekazał minister zdrowia. 13:06 Niedzielski mówił również o przekształceniu części szpitali na placówki, które będą zajmowały się wyłącznie pacjentami z COVID-19. Ten temat był omawiany w weekend przez rządzących. 13:05 - Obecnie zajętych jest około 60 proc. łóżek - przekazał szef resortu. Wskazał też, że ten odsetek jest różny we wszystkich regionach. 13:04 - Chciałbym usystematyzować informacje dot. rozbudowania infrastruktury łóżkowej - rozpoczął Adam Niedzielski. Minister zdrowia dodał, że dostępnych jest 15 tys. łóżek szpitalnych. 13:03 Rozpoczyna się konferencja prasowa. 12:58 Przypomnijmy, wczoraj pojawiła się informacja o planowanej budowie szpitala polowego:



Przypomnijmy, w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia przekazało informację o 7482 nowych zakażeniach koronawirusem. Potwierdzone przypadki dotyczą osób z województw: małopolskiego (1201), mazowieckiego (849), śląskiego (685), łódzkiego (679), lubelskiego (526), pomorskiego (481), kujawsko-pomorskiego (473), podkarpackiego (458), wielkopolskiego (423),dolnośląskiego (406), opolskiego (348), podlaskiego (283), zachodniopomorskiego (217), warmińsko-mazurskiego (190), świętokrzyskiego (170) i lubuskiego (93). Z powodu COVID-19 zmarło 5 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 36 osób.

Z opublikowanych danych wynika też, że obecnie na terenie całego kraju zajętych jest 8375 łóżek COVID-19. Tym samym w ciągu minionej doby hospitalizowano kolejnych 299 pacjentów. Jednocześnie pod respiratorami znajdują się 672 osoby (wzrost o 23 w ciągu ostatnich 24 godzin).

Służby sanitarne podjęły decyzję o objęciu kwarantanną 304 567 osób (w ciągu ostatniej doby zwolniono z niej 15 915 osób). Pod nadzór epidemiologiczny trafiło 46 864 osób, a więc o 955 więcej niż w ciągu poprzednich dni. Są również pozytywne wieści. Ministerstwo Zdrowia przekazało, że dotąd wyzdrowiało 94 014 osób, u których wcześniej potwierdzono zakażenie koronawirusem. Tym samym w ciągu minionej doby potwierdzono 1363 kolejne wyzdrowienia.