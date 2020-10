Będą dodatkowe dni wolne koło 1 listopada? Jest decyzja Ministerstwa Zdrowia

Wraz ze zbliżaniem się 1 listopada wzrasta obawa o to, że na cmentarzach będą spore tłumy, a co za tym idzie, wystąpi duże ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Ponieważ w tym roku dzień Wszystkich Świętych – 1 listopada – wypada w niedzielę, pojawiły się sugestie dotyczące możliwości zorganizowania dodatkowego dnia wolnego, aby nieco rozłożyć w czasie wizyty na cmentarzach. Kilka dni temu o takiej możliwości mówił rzecznik GIS w rozmowie z Polsat News. – Rządowy zespół zarządzania kryzysowego pracuje, zastanawia się jeszcze nad pewnymi ruchami, np. związanymi z dniami wolnymi w okolicach 1 listopada, ale to jest na zasadzie dyskusji – stwierdził Jan Bodnar.

Co z dniem wolnym na Wszystkich Świętych?

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej do pomysłu wprowadzenia dodatkowych dni wolnych oraz obchodów dnia Wszystkich Świętych odniósł się Adam Niedzielski. – To święto jest zakorzenione w polskiej kulturze. Nie chcemy na razie zamykać cmentarzy, ale przypominamy, że każda wizyta na cmentarzu musi odbywać się w maseczce. Apelujemy szczególnie do seniorów, aby rozkładali wizyty na cmentarzach w ciągu kilku dni – podkreślił minister zdrowia.

Jednocześnie Adam Niedzielski dodał, że nie ma planów wprowadzania dodatkowego dnia wolnego w okolicach 1 listopada. – Analizowaliśmy taki scenariusz, ale na chwilę obecną nie ma takiej zgody, aby taki dodatkowy dzień wolny był. Przedłużając weekend doprowadzilibyśmy do zwiększenia liczby interakcji społecznych. To by zachęciło do podróżowania i wyjazdów, a my staramy się obecnie realizować - w miarę możliwości - strategię „zostań w domu, jeśli możesz” – powiedział minister zdrowia.