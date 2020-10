Schetyna o komisji śledczej: Niezbędna do rozliczeń za pandemię

Grzegorz Schetyna został zaproszony we wtorek do „Onet Rano” gdzie wskazał, że trudno przewidzieć skutki pandemii koronawirusa. – Wygląda na to, że ta sytuacja będzie coraz trudniejsza. Społeczeństwo musi wiedzieć, kto doprowadził do tej sytuacji. Komisja śledcza będzie niezbędna. To nie jest tak, że nic się nie stało. To tak, jak z Sasinem, który wydał 70 mln. Za to też poniesie odpowiedzialność – dodał.

Grzegorz Schetyna o roli opozycji

Według polityka opozycja jest zobowiązana do podsumowania oraz rozliczenia zarówno obecnej sytuacji, jak i wszystkiego, co działo się przez ostatnie pięć lat rządów Zjednoczonej Prawicy. Jego zdaniem ci, którzy łamią prawo, nie pozostaną bezkarni. – Mówię to bardzo twardo i wiem, że będziemy musieli to wyegzekwować – podkreślił.

Były lider Platformy Obywatelskiej wskazał również na konieczność współpracy środowisk opozycyjnych, co według niego jest „kwestią dojrzałości politycznej”. – Musimy budować wspólnotę ludzi, którzy chcą walczyć ze złem – dodał.

