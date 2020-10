Znani sportowcy z ważnym apelem do Polaków. Publikują zdjęcia

„Nośmy maseczki, zachowajmy dystans, bądźmy odpowiedzialni. Dbajmy o siebie” - napisał na Instagramie Bartosz Zmarzlik, znany polski żużlowiec.

Apele takie czytamy w mediach społecznościowych wielu sportowców. „Koronawirus nie odpuszcza, dlatego ważne jest by każdy z nas stosował się do zaleceń sanitarnych. Chrońmy siebie i innych” - napisała z kolei mistrzyni olimpijska w rzucie młotem Anita Włodarczyk. Czterokrotna mistrzyni świata w tej dyscyplinie opublikowała również krótki poradnik, jak poprawnie nosić maseczkę.

Swoje apele zamieścili także: dwukrotny wicemistrz olimpijski w rzucie dyskiem Piotr Małachowski, kierowca rajdowy Jakub Przygoński, kolarz torowy Mateusz Rudyk, czy też lekkoatletki Małgorzata Hołub-Kowalik i Angelika Cichocka.

Do listy dołączył także najpopularniejszy polski piłkarz Robert Lewandowski.

Koronawirus w Polsce

W ostatnich tygodniach w Polsce odnotowywane są rekordowe liczby nowych zakażeń i zgonów. We wtorek 20 października Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 9291 przypadkach koronawirusa i 107 zmarłych.

