Giertych dostał od lekarzy miesięczne zwolnienie. „Za kilka dni opowiem publicznie o całej sprawie”

Roman Giertych został wypisany ze szpitala i wrócił już do domu. W wiadomości na Twitterze podał datę powrotu do obowiązków adwokata. Zapewnił też, że opowie o wszystkim, co działo się z nim od momentu interwencji CBA.

„Kochani. Wróciłem do domu. Jeszcze raz wszystkim dziękuje za dobre słowa i wsparcie. Za kilka dni opowiem publicznie o całej sprawie. Lekarze dali mi miesięczne zwolnienie, ale mam nadzieję wrócić do pracy 16.11 na posiedzenie aresztowe w sprawie mojego klienta” – napisał we wtorek 20 października na Twitterze adwokat Roman Giertych. twitter Wcześniej jednak Giertych będzie musiał uporać się z zakazem wykonywania zawodu adwokata. Jak informuje RMF FM, zamierza złożyć zażalenie na ten środek, wykorzystany przez prokuraturę. Dalsze zażalenia dotyczyć mają dokonanego zatrzymania i przeszukania jego kancelarii. Roman Giertych. Kontrowersyjne zatrzymanie Przypomnijmy, że Roman Giertych został zatrzymany w czwartek 15 października. Podczas przeszukania jego domu, prawnik źle się poczuł i stracił przytomność. Od tamtej pory przebywał w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie. Z uwagi na pogarszający się stan zdrowia byłego ministra edukacji, w poniedziałek 19 października zlecone zostały badania toksykologiczne. Razem z Giertychem zatrzymano także 11 innych osób, w tym biznesmena Ryszarda Krauzego. Zdaniem prokuratury, adwokat miał brać udział w wyprowadzeniu ponad 90 mln zł ze spółki Polnord. Mimo trudności podczas przesłuchania, Giertychowi postawiono zarzut z art. 296 Kodeksu karnego (o nadużycie zaufania lub uprawnień w obrocie gospodarczym) w związku z art. 284 kk (przywłaszczenie). Grozi za to do 10 lat więzienia. Żaden z podejrzanych nie został tymczasowo aresztowany. Zarzuty wobec Giertycha bez mocy prawnej? Dzień później „Gazeta Wyborcza” ujawniła protokół z przesłuchania Romana Giertycha. Według dziennikarzy miał on wskazywać, że były poseł nie był świadomy podczas rozmowy z CBA i prokuratorem, a co za tym idzie, przedstawiane mu zarzuty nie mają mocy prawnej. Czytaj też:

Sprawa Romana Giertycha. Prokuratura o „symulowaniu braku świadomości”