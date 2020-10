Do końca tygodnia dojdzie kilka tysięcy nowych łóżek covidowych. Co ze szpitalami tymczasowymi?

Co najmniej kilka tysięcy nowych łóżek dla chorych na COVID-19 i gotowość do tworzenia szpitali tymczasowych we wszystkich województwach – to wnioski z dzisiejszego posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.