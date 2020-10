Paweł Kukiz był pytany o to, czy nosi maseczkę. Przywołał historię rodzinną

Paweł Kukiz pojawił się w środowy poranek na antenie Radia Zet, gdzie zapytano go o to, czy nosi maseczkę. Poseł odpowiedział twierdząco i przyznał, że „wszystkie maseczkowe sprawy go nie szokują” . – Zdążyłem się do tego przyzwyczaić przez 20 lat obecności choroby w domu – przyznał. Przypomnijmy, córka muzyka cierpi na niewydolność nerek, przez co konieczna była transplantacja. – Mamy od dawna płyny dezynfekujące, lampy do sterylizacji pomieszczeń, a maseczki zakładaliśmy zawsze w przypadku zwykłej infekcji – opowiedział.

Ustawa covidowa. Jak ocenia ją Paweł Kukiz?

Polityk odniósł się również do projektu ustawy, która ma mobilizować lekarzy do walki z koronawirusem. – Wielokrotnie w poprzedniej kadencji apelowałem o spotkanie wszystkich sił politycznych w sprawie naprawy służby zdrowia – przypomniał Kukiz. Dodał, że partie opozycyjne takie jak PO i Nowoczesna „absolutnie nie podchwytywały tego tematu” . – Opieka zdrowotna idzie po równi pochyłej od 1989 roku. Dopóki nie wypracujemy konsensusu, nic się nie zmieni – stwierdził poseł.

Kukiz nie pozostawia suchej nitki na wspomnianym projekcie ustawy covidowej, która zakłada nowelizacje w różnych ustawach. – Ustawa jest napisana na kolanie. Nie wykorzystano czasu na przygotowanie się do drugiej fali pandemii – ocenił. Poseł stwierdził również, że aktualne działania rządu można określić zasadą „ratuj się kto może” . Jego zdaniem przez ostatnie miesiące był czas na sprowadzenie lekarzy z innych krajów oraz nauczenie ich języka polskiego.

Opozycja sabotuje?

Beata Lubecka przekornie zapytała swojego gościa o to, dlaczego „sabotuje walkę rządu z koronawirusem” . Tym samym odniosła się do zarzutów PiS, który obwiniał opozycję o opóźnienie dyskusji nad projektem ustawy. – 30 posłów PiS nie głosowało, więc zwalili winę na opozycję. Sami nie zachowali czujności politycznej, pomijając aspekt etyczny. To świadczy o dużym rozprężeniu i napięciach w partii władzy – stwierdził.

Według Kukiza w obecnej sytuacji partia władzy powinna być „monolitem” oraz podejmować działania na rzecz obywateli. Jego zdaniem rząd nie jest przygotowany na drugą falę koronawirusa, ponieważ „przez ostatnie pół roku nie wykorzystał czasu” . – O to też obwiniam opozycję. Wszyscy byli zajęci kampanią wyborczą – wskazywał wspominając również o tarciach wewnętrznych w Zjednoczonej Prawicy, które skutecznie odwróciły uwagę rządzących od problemu, jakim jest pandemia.

