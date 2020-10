Jurek Owsiak zakażony koronawirusem. Jak czuje się szef WOŚP?

Jurek Owsiak jest zakażony koronawirusem. Szef WOŚP poinformował za pośrednictwem Facebooka, że przeprowadzone testy dały pozytywny wynik. W miniony piątek u Owsiaka pojawiły się pierwsze objawy takie jak ból mięśni i gorączka 38 stopni. Byłem przekonany, że może to być tylko grypa, ale na wszelki wypadek zgłosiłem wraz z żoną chęć zrobienia testów. Weekend był trudny, ale powoli objawy mijały. W poniedziałek myślałem, że jak to typowa grypa: przyszła i po prostu odchodzi. We wtorek zrobiliśmy jednak testy i okazało się, że wynik jest pozytywny - przekazał szef WOŚP dodając, że to pokazuje, jak bardzo różną formę przybiera koronawirus.

Jurek Owsiak zaznaczył, że wysłał wiadomość do wszystkich pracowników, z którymi miał styczność, aby uważali na siebie, poddali się testom na koronawirusa i w miarę możliwości ograniczyli spotkania. „Piszę o tym ze szczegółami, abyśmy wszyscy zdawali sobie sprawę, że zagrożenie jest stałe wokół nas. Mimo że podczas naszej pracy przestrzegamy zasad bezpieczeństwa, między innymi codzienne mierzenie temperatury naszym pracownikom, noszenie maseczek, to jednak nie ustrzegliśmy się, aby zarazić się koronawirusem” - podkreślił.

Przy okazji szef WOŚP po raz kolejny zaapelował do wszystkich o niebagatelizowanie zagrożenia, jakim jest koroanwirus, przestrzeganie wytycznych oraz dbanie o swoje zdrowie.

