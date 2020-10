NA ŻYWO: Trwa posiedzenie Sejmu. Mateusz Morawiecki mówi o przygotowaniu państwa na pandemię

12:14 Mateusz Morawiecki podkreślił, że utworzono już jeden z pierwszych w Europie ośrodków rehabilitacji pocovidowej. Taki ośrodek powstał w Głuchołazach. 12:13 - Tworzymy czwartą linię obrony. To szpitale tymczasowe: na Stadionie Narodowym, w hali EXPO - wyliczał. 12:12 Szef rządu przekazał, że drugą linią obrony jest system ochrony zdrowia, w tym wspomniane już wcześniej 16 tys. łóżek. Wspomniał również o kwarantannie i medykach pomagających w trakcie pandemii. Trzecią linią obrony jest tworzenie dodatkowych 13 tys. łóżek szpitalnych oraz kolejnych respiratorów. 12:11 - Pierwsza linia obrony to rygory i obostrzenia: maseczki i dystans, rygory sanitarne - wskazał premier. 12:10 Mateusz Morawiecki będzie mówił teraz o strategii na przyszłe miesiące. - Mamy trzy główne cele. Po pierwsze ochronę zdrowia i systemu zdrowia - wyliczał. - Po drugie ochrona gospodarki, miejsc pracy. A po trzecie ochrona seniorów - dodał. 12:09 Polityk zadeklarował, że rząd chce rozmawiać z opozycją. Wskazał przy tym nadzieję na współpracę w zakresie przepisów nakazujących noszenie maseczek. 12:08 - Chcemy uczyć się żyć, pracować również i korzystać z usług różnych branż w taki sposób, który będzie bezpieczniejszy - podkreślił premier. Dodał, że różne gałęzie gospodarki będą tak organizowane, by świadczenie usług było bezpieczne. 12:05 Mateusz Morawiecki zaznaczył, że rząd za sprawą obostrzeń chce doprowadzić do tego, by współczynnik R był odpowiednio niski. - Dlatego podkreślamy, że obostrzenia muszą być rygorystycznie przestrzegane. Dlatego służby mundurowe prowadzą działania w sposób zdecydowany - tłumaczył. 12:05 - Są fałszywi apostołowie antymaseczkowi, którzy wzywają innych do tego, by nie nosić maseczek - zauważył premier. twitter.com 12:03 Rząd przeznaczy kolejne 300 mln złotych na naukę zdalną dla szkół - zapowiedział Morawiecki. 12:02 - Prawdopodobnie dzisiaj po południu podejmiemy decyzję także o tym, że wyższe szkoły klas podstawowych będą podlegały nauczaniu zdalnemu lub hybrydowemu - zapowiedział premier. 12:01 Premier będzie mówił teraz o planach rządu, a konkretnie o szkołach. - W epidemii nie ma miejsc, które są całkowicie bezpieczne - zauważył. Dlatego kierujemy się zdaniem ekspertów i na początku zamknęliśmy szkoły średnie, ponadpodstawowe - dodał. 12:00 - Wy wiecie, że ta tarcza jest dobra. Że działa - powiedział szef rządu w kierunku polityków opozycji. 11:58 Premier wskazał, że dzięki tarczom antykryzysowym udało się utrzymać 5 mln miejsc pracy. - Polacy mimo ogromnych zagrożeń gospodarczych mogą spać spokojniej, niż wielu innych obywateli Europy - przekonywał. 11:57 Zdaniem szefa rządu Polska przeszła przez kryzys gospodarczy "relatywnie suchą stopą". Powoływał się przy tym na analizy ekspertów. 11:55 Mateusz Morawiecki będzie mówił teraz o gospodarce. - Nikt nigdy nie mierzył się z takimi problemami - zauważył. - Na to wszystko zareagowaliśmy błyskawicznie: tarczą antykryzysową, poduszką płynnościową dla przedsiębiorców - stwierdził. 11:55 - Musimy z całą mocą takie metody zaadaptować, które doprowadzą do tego, że pewnie będziemy uczyć się zdalnie. Będziemy pracować, żyć, ale będziemy chronić seniorów, będziemy leczyć. To jest nasza strategia - podkreślił premier. 11:53 Premier podkreślił, że obecnie dostępnych jest 45. proc. respiratorów. - Nie mamy sytuacji takiej, jak w krajach Europy Zachodniej - dodawał. 11:52 Szef rządu wskazywał, że tzw. współczynnik R maleje po tym, jak ogłoszono nauczanie zdalne w szkołach średnich i wyższych na terenie stref czerwonych. 11:51 Premier przypomniał o wprowadzonych w październiku obostrzeniach, w tym dotyczących zasłaniania ust i nosa. 11:51 - Epidemia działa z odłożonym skutkiem. Zaczęła się pojawiać większa liczba osób zakażonych. Już nie w układzie ogniskowym, jak to było wiosną, ale szeroko rozpowszechniona w całym społeczeństwie - powiedział Morawiecki. 11:50 Szef rządu wspomniał o "gwałtownym przyroście kontaktów społecznych" doszukując się przyczyn takiego stanu rzeczy w rozpoczęciu roku szkolnego i akademickiego. 11:49 - Duża liczba zakażeń, którą musimy zatrzymać jednoznacznie oznacza, że musi rosnąć liczba łóżek dostępnych dla pacjentów. To się dzieje - stwierdził szef rządu dodając, że mowa o kolejnych 15 tys. miejsc w szpitalach. 11:48 - Gdzie jesteśmy tu i teraz? - zastanawiał się premier. - Zajętych jest około 60 proc. łóżek - kontynuował. 11:47 Mateusz Morawiecki wskazał, że od września zwiększono liczbę łóżek dla pacjentów z COVID-19 od 6 do 16 tysięcy. - Potroiliśmy stan łóżek z respiratorami od sierpnia - dodał. 11:46 W mediach społecznościowych pojawiają się pierwsze zdjęcia z wystąpienia szefa rządu:



twitter.com 11:46 Przemówienie premiera co jakiś czas komentują posłowie opozycji, na sali plenarnej słychać okrzyki oburzenia. 11:45 Premier przekazał, że zwiększono także liczbę wykonywanych dziennie testów. - Każdego dnia w ciągu lata zwiększaliśmy naszą wydolność testów na koronawirusa - dodawał. 11:44 Mateusz Morawiecki wylicza działania rządu z ostatnich miesięcy. - W Agencji Rezerw Materiałowych znajduje się obecnie kilkanaście mln. maseczek FFP2 i FFP3 oraz pół miliarda rękawiczek, kombinezony, fartuchy ochronne, przyłbice - kontynuował. 11:43 - Mamy do czynienia z drugą falą. Być może grozi nam trzecia fala - powiedział premier wskazując, że dalszy rozwój pandemii zależy od tego, kiedy zostanie wynaleziona szczepionka. twitter.com 11:42 Premier wskazał na konieczność zasłaniania ust i nosa, wietrzenia pomieszczeń czy zachowywania dystansu. - To jest coś, co przerywa transmisję w najbardziej skuteczny sposób - powiedział. 11:41 Szef rządu poruszył temat odporności stadnej wskazując, że według ekspertów jest to błędna teoria. - To grozi ogromną falą zgonów. Nie ma żadnej gwarancji, że zaraz nie wybuchną ogniska zakażeń w innych miejscach - stwierdził. 11:40 - Niedawno jeden z najbardziej uznanych periodyków medycznych na świecie opublikował coś w rodzaju wspólnego konsensusu naukowego wszystkich tych, którzy zajmują się COVID-19 - rozpoczął Morawiecki. Wskazał, że według ekspertów w przypadku koronawirusa najbardziej zabójczy jest kontakt społeczny, mobilność społeczna. 11:38 Szef rządu wskazał, że obecnie wszyscy powinni działać ponad podziałami. - To apel o solidarność - podkreślił. - To właśnie ta solidarność podejścia do epidemii mocno pomogła nam wiosną - zauważył. 11:37 Mateusz Morawiecki wchodzi na mównicę sejmową. 11:29 Po godz. 11 zakończyła się debata nad projektami ustaw. Teraz czekamy na wystąpienie szefa rządu:



twitter.com Wystąpienie premiera rozpocznie się około godz. 11:35. Szef rządu ma przedstawić informacje na temat "stanu przygotowania państwa na rosnącą falę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i wywoływanej nim choroby COVID-19, a także wirusa grypy w czasie pandemii koronawirusa".

Przypomnijmy wtorkowe posiedzenie Sejmu zostało odroczone na skutek wniosku opozycji, która chciała dokładniej przeanalizować ustawę o służbie zdrowia. Nieoczekiwanie wniosek został zaakceptowany, ponieważ 28 posłów PiS nie wzięło udział w głosowaniu. Wśród parlamentarzystów nieobecnych w tym ważnym momencie byli m.in. Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki.

– Przegłosowaliśmy wniosek o przerwę, ale jednocześnie też o odroczenie obrad. Opozycja chce zablokować przyjęcie ustawy, na którą oczekują Polacy. Zwołam Prezydium Sejmu i zwrócę się do PO o wycofanie tego wniosku. Jeśli wniosek nie zostanie wycofany, będziemy zmuszeni odroczyć obrady do jutra. Moja propozycja to dwie godziny przerwy– oznajmił zaskoczony wicemarszałek Terlecki.

Po chwili Terlecki ponownie zabrał głos. – Zaproponowałem rozwiązanie kompromisowe, kilkugodzinną przerwę, aby Platforma mogła przedyskutować w swoim gronie cztery projekty ustaw. Platforma nie zgodziła się na to. Rozumiem, że oznacza to odwlekanie ustawy. W tej sytuacji skoro klub Platformy nie zgodził się na wycofanie swojego wniosku, jestem zmuszony odwlec obrady Sejmu do jutra, do 9. Co oznacza, że obstrukcja opozycji totalnej odniosła sukces – powiedział.

Czytaj też:

Jurek Owsiak zakażony koronawirusem. Jak czuje się szef WOŚP?