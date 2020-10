NA ŻYWO: Trwa posiedzenie Sejmu. Mateusz Morawiecki mówi o przygotowaniu państwa na pandemię

14:19 Zdaniem szefa resortu biorąc pod uwagę łóżka szpitalne trzeba brać pod uwagę, ile z nich jest zajętych oraz jak sytuacja wygląda w porównaniu z państwami europejskimi. 14:17 Na mównicy po raz kolejny dzisiaj Adam Niedzielski. - Jeżeli chodzi o łóżka, to proszę pamiętać, że Polska jest krajem, która ma zdecydowanie największą liczbę łóżek w przeliczeniu na 100 tys. obywateli - stwierdził minister zdrowia dodając, że ma na myśli państwa europejskie. 14:15 Tutaj fragment wystąpienia premiera:



14:13 Mateusz Bochenek z KO ocenił, że obecnie mamy do czynienia z "poważnym pożarem" nie tylko w kontekście epidemii, ale sytuacji w służbie zdrowia. - Podamy wam wodę, nie podamy wam wiadra z benzyną. Ale to pan panie premierze musi być dzisiaj strażakiem - stwierdził poseł. 14:10 - Zmarnowaliście sześć miesięcy i zostawiliście Polskę bezbronną. Za to bawiliście się jak na Titanicu - stwierdził Marek Sowa z KO. 14:09 Barbara Bartuś z PIS podziękowała za wystąpienie Mateusza Morawieckiego. Słowa podziękowania skierowała także w kierunku służb i wojewodów. 14:07 Joanna Borowiak z PiS "z ubolewaniem" stwierdziła, że posłowie opozycji nie odstępują od walki politycznej. - Słuchając opozycji jestem wdzięczna, że dziś w Polsce nie rządzi PO z koalicjantami - dodała. 14:06 - Kiedy będzie strategia tak, żeby ludzie nie umierali? - zapytał Dariusz Joński z KO. 14:04 Paulina Matysiak przypomniała, że grupą szczególnie zarażoną na koronawirusa są seniorzy. Zauważyła, że system teleporad często nie działa. - Kiedy państwo zaczną proponować prawdziwe zmiany dla seniorów? - zapytała. 14:02 - Pan wie, że pan poniósł klęskę. Tworzy pan dla siebie alibi - stwierdził Sławomir Nitras z KO. - Pan nie walczy z epidemią. Dzisiaj walczy pan z Borysem Budką, wczoraj z Romanem Giertychem. Kiedy zacznie pan walczyć z COVID-19? - zapytał. Na dyskusję w Sejmie reaguje Ministerstwo Zdrowia:



twitter.com 14:00 - Sporo uwagi poświęcił pan współpracy, solidarności - stwierdził Krzysztof Paszyk z PSL zwracając się do Mateusza Morawieckiego. - Czy zamierza pan przeprosić sporą część społeczeństwa za słowa: "nie słuchajcie brzęczących much"? - zapytał. 13:59 Marcin Kulasek z Lewicy zauważył z kolei, że główne ogniska koronawirusa są w dużych miastach, ale w tym czasie cierpią też mieszkańcy wsi. - Ilu rolników skierowano na kwarantannę? Jakiej pomocy udzieliło im państwo? - dopytywał. 13:57 Marcin Kierwiński z KO zapytał o to, czy premier celowo okłamuje Polaków, czy naprawdę nic nie wie i niczego nie kontroluje. 13:56 - Przed przyjściem do Sejmu powiedział pan w mediach, że przepisy są niezbędne do walki z koronawirusem. Co was powstrzymywało do tej pory przed wprowadzeniem tych przepisów? - dopytywał Dobromir Sośnierz z Konfederacji. 13:55 Marek Sawicki z PSL-Kukiz'15 zastanawiał się z kolei, ilu lekarzy oraz pielęgniarek przeszkolono do pracy z pacjentami z COVID-19. 13:54 Katarzyna Kotula z Lewicy przytoczyła z kolei pomysł na przekazanie łóżek ufundowanych przez WOŚP dla pacjentów z COVID-19. - Komu jeszcze zabierzecie łóżka szpitalne? - dopytywała. 13:53 - Od marca wiemy, że pandemia jest w kraju, a dzisiaj dużo uwagi poświęca pan temu, co było 5-10 lat temu - zauważyła Małgorzata Kidawa-Błońska w nawiązaniu do wystąpienia premiera. 13:52 Jako pierwszy Tomasz Latos z PiS. - Przykre to jest, że w tak ważnej sprawie były krzyki z mównicy - stwierdził. 13:50 Teraz czas na pytania w wykonaniu 23 posłów. 13:49 Na mównicy Adam Niedzielski. - Jeżeli chodzi o wynagrodzenia medyków, to premię będą mieli nie tylko ci skierowani przez wojewodę, ale również wszyscy ci, którzy pracują z pacjentami covidowymi - sprostował minister zdrowia. 13:48 Teraz pora na tzw. sprostowanie w wykonaniu Gawkowskiego. - Elito tego państwa. Elito, która nie potrafi sprawić, by sanatoria działały - wyliczał poseł Lewicy. Dopytywał również, co z projektami ustaw zaproponowanymi przez jego opcję polityczną. 13:47 - Pan dobrze zauważył, że nasz projekt dotyczy wszystkich lekarzy. Wasz projekt dotyczy tych, których do pracy skieruje wojewoda - zauważył Kosiniak-Kamysz zwracając się do premiera. 13:46 Zdaniem posła PO wydłużył się również czas oczekiwania na lekarza. - Wstyd panie premierze - zakończył Budka. 13:46 Borys Budka znowu na mównicy. - Panie premierze, to nie jest pana najlepszy dzień - stwierdził lider PO wskazując, że w ciągu ostatnich czterech lat zmniejszono liczbę łóżek szpitalnych o około 20 tys. twitter.com 13:41 - Tak jak powiedziałem, musimy nauczyć się żyć, pracować, kształcić, bez całkowitego lockdownu - ocenił Morawiecki. 13:40 Premier wypomniał także słowa Artura Dziambora na temat najwyższego deficytu stwierdzając, że taki wskaźnik osiągnięto za rządów PO-PSL. 13:38 - Platforma Obywatelska to partia darwinizmu społecznego. Partia, która nie troszczyła się o słabszych. Dla której dbanie o ludzi leczonych w szpitalach nie miało znaczenia - wyliczał szef rządu. 13:36 Premier ponownie chce "prostować kłamstwa". Wspomniał przede wszystkim o danych, którymi posługiwał się Borys Budka, powołując się na dane z Głównego Urzędu Statystycznego. 13:35 Na mównicę ponownie wchodzi Mateusz Morawiecki. 13:34 Parlamentarzystka dopytuje, kto będzie płacił za testy na koronawirusa przeprowadzane u bezdomnych oraz kto opłaci ich kwarantannę. 13:34 - Padło wiele słów o solidarności - zauważyła Hanna Gill-Piątek. Posłanka niezrzeszona zwróciła uwagę na problem osób bezdomnych. 13:32 Bosak wskazał, że dobra sytuacja gospodarki, o której zapewniał Morawiecki, nie jest zasługą rządzących czy podmiotów wypłacających świadczenia, a milionów ciężko pracujących Polaków. 13:31 Głos zabierze Krzysztof Bosak. - Pragnę pozdrowić tych, którzy protestują w obronie swoich miejsc pracy, którzy próbują przetrwać w tym trudnym czasie: rolników, branżę sportową - rozpoczął poseł Konfederacji. 13:29 - Przez pół roku nie potrafiliście wprowadzić obostrzeń tak, by były zgodne z prawem - stwierdził Dziambor tłumacząc, że dlatego są one krytykowane przez posłów Konfederacji. 13:27 - Zainspirował mnie pan - powiedział Dziambor do Morawieckiego. Poseł przypomniał lipcowe wystąpienie premiera, kiedy ten przekonywał, że epidemia się zakończyła. 13:27 W imieniu Konfederacji wystąpi Artur Dziambor. 13:26 Kosiniak-Kamysz zaapelował także do Episkopatu w kontekście zbliżającej się uroczystości Wszystkich Świętych. - Dajcie jasny sygnał wiernym, że lepiej pójść na cmentarz kilka dni później niż 1 czy 2 listopada - powiedział. 13:23 Kosiniak-Kamysz wskazał, że codziennie na raka w Polsce umiera ponad 200 osób. Zauważył, że dzisiaj służba zdrowia jest niewydolna w zakresie leczenia innych chorób. 13:21 - Pomimo rozczarowań jesteśmy gotowi do współpracy. Ale ona musi opierać się o prawdę, a nie propagandę - przekazał szef ludowców. 13:20 - Słowa mogą zabijać, ranić, ale słowa dla pacjenta mogą dawać nadzieję i przywracać życie - kontynuował Kosiniak-Kamysz. Zauważył, że w pierwszych miesiącach pandemii "lansowano Andrzeja Dudę", a teraz jest on nieobecny. 13:18 Zdaniem polityka w przemówieniu Mateusza Morawieckiego zabrakło słowa "przepraszam" w kierunku do lekarzy, ekspedientek, do całego społeczeństwa. 13:17 - Jak dzisiaj jako opozycja, jako obywatele, mamy zaufać słowom pana premiera? - dopytywał szef PSL. 13:17 Kosiniak-Kamysz wskazywał, że na przestrzeni ostatnich miesięcy rząd niejednokrotnie ogłaszał "panowanie" nad sytuacją epidemiczną. 13:16 Czas na przemówienie lidera PSL. - Żeby dobrze postawić diagnozę, to trzeba znać historię pacjenta. Jaka jest historia naszej walki jako państwa w walce z koronawirusem? - dopytywał Władysław Kosiniak-Kamysz. 13:14 - Czy pan wie, że na całą Polskę jest 1400 karetek? Za to Wasz rząd dysponuje 4000 limuzyn - powiedział poseł w kierunku premiera Morawieckiego. 13:13 - Ludzie spędzają noce w kolejkach, żeby zrobić test. 83 letnia Pani Barbara z Warszawy dowiedziała się, że na test może liczyć w piątek. To według Was normalne? - dopytywał Gawkowski.

13:12 - Zachowywaliście się jak dzieci w piaskownicy. Utopiliście 70 mln w wyborach, które się nie odbyły - stwierdził poseł Lewicy w kierunku rządzących. 13:11 - Wysłuchaliśmy pana premiera i dowiedzieliśmy się, że jest dobrze. Prawda jest taka, że jest źle - ocenił Gawkowski. 13:10 Na mównicę wejdzie teraz Krzysztof Gawkowski z Lewicy. 13:10 - Nie zrobiliście nic, żebyśmy byli przygotowani na najgorsze - ocenił Czarzasty. 13:09 Takie oto pytania zadał przedstawiciel Lewicy:



13:08 - Czy posiadacie aktualny raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego? Nie posiadacie - zapytał i odpowiedział Czarzasty. Szef SLD rozpoczął w swoim stylu:



13:06 Czarzasty dopytuje rządzących o to, kto zadba o dostawę prądu do domów. - Czy rząd wie, kto dostarczy do polskich domów gaz, gdy zdziesiątkowani zostaną pracownicy w gazownictwie? - dopytywał. 13:05 - Spokoju to nie będzie - zażartował szef SLD nawiązując do nawoływań wicemarszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. 13:05 Głos zabierze Włodzimierz Czarzasty. 13:04 - Ilość kłamstw na sekundę bije wszelkie rekordy - stwierdził lider PO. Przywołał przy tym dane z czasu, gdy rządził PiS, a dotyczące likwidowanych łóżek. 13:03 Czas na ripostę. Na mównicę wraca Borys Budka. 13:02 Przemówienie szefa rządu jest przerywane okrzykami ze strony posłów opozycji, którzy na bieżąco komentują słowa Mateusza Morawieckiego. - Sprostowałem kłamstwa, ale dalej wyciągam rękę - zadeklarował. 13:01 Mateusz Morawiecki wyliczał błędy popełniane według niego przez Bartosza Arłukowicza, który za rządów PO-PSL był ministrem zdrowia. - Było mniej łóżek szpitalnych. My odbudowaliśmy służbę zdrowia - stwierdził. 12:59 Teraz szef rządu chce "prostować kłamstwa". - Kwestia spotkań Rady Ministrów. Rada Ministrów spotkała się w ramach sztabu zarządzania kryzysowego kilkadziesiąt razy - podkreśli. 12:58 Premier przypomniał filmik, na którym Borys Budka oceniał, że epidemia osłabnie jesienią. - Chciałbym zobaczyć te ekspertyzy - ironizował Morawiecki. Teraz głos ponownie zabierze Mateusz Morawiecki. 12:57 Szef PO przekazał Mateuszowi Morawieckiemu 16 projektów ustaw autorstwa opozycji. 12:55 - Ten rząd nie zdał egzaminu. Państwo ledwo dyszy podpięte do respiratora - stwierdził Budka. 12:54 - Obudźcie się. To najwyższy czas, by spojrzeć na to, co dzieje się w Polsce, oczami zwykłego człowieka. Na świat pełen ludzkich lęków i niepewności - zaapelował lider PO. 12:53 - PO i PSL przeprowadziły Polskę przez największy kryzys gospodarczy. Wybraliśmy racjonalizm zamiast populizmu. Wiedzę ekspertów, a nie Waszą strategię "Jakoś to będzie" - stwierdził Budka. 12:52 Polityk przywoływał przypadki Polaków, którzy nie otrzymali pomocy na czas, chociaż byli zakażeni koronawirusem. - Nie daliście rady - powiedział w kierunku rządzących. 12:50 Szef PO przyznał, że decyzja o budowie szpitala polowego na Stadionie Narodowej była dobra, ale podjęta o sześć miesięcy za późno. 12:50 - Dlaczego zamiast wspierać pielęgniarki, salowe, ratowników, lekarzy, staracie się na nich zrzucić odpowiedzialność za Wasze błędy i zaniechania? - dopytuje Budka. 12:48 Budka przekazał, że rząd w ostatnich miesiącach spotkał się 16 razy. - Przeciętny lekarz przez tydzień poświęcił więcej czasu na pracę niż rząd Mateusza Morawieckiego w ciągu ostatnich ośmiu miesięcy - wyliczał. 12:47 - Pan śmie mówić o ograniczeniu kontaktów społecznych. Przecież to premier Morawiecki mówił, że nie ma się czego bać - kontynuował lider PO. - Prawda jest taka, że doszliśmy do ściany - dodawał. 12:46 - Wreszcie odważył się pan stawić przed nami po wielu miesiącach apeli i próśb, by problem pandemii traktować poważnie - rozpoczął Budka zwracając się do premiera. 12:45 Na mównicę wchodzi Borys Budka, przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej. 12:44 Piecha przypomniał o "dohonorowaniu" ludzi walczących z epidemią. Przywołał tutaj propozycję PiS, by podwoić wynagrodzenie medyków. 12:41 Zdaniem posła PiS istotne są obostrzenia. - Nie lubię maseczki, w maseczce chodziłem 20 lat po sali operacyjnej i też jej nie lubiłem. Ale chodzę w niej, bo to jest pierwszy etap stawiania bariery wirusowi - wskazał. Dodał również, że istotne jest zachowanie dystansu społecznego. 12:39 - Świat nie znał i nie zna rozwoju tej epidemii - zauważył Piecha. - Żadna instytucja naukowa nie wynalazł środków zapobiegających epidemii - dodał. 12:38 Poseł PiS wyraził zadowolenie z tego, że Mateusz Morawiecki "oparł swoje wystąpienie na faktach naukowych". - Dzisiaj wszyscy znają się na epidemiologii - ironizował wskazując, że w przestrzeni publicznej krążą różne teorie. 12:37 - Prawie 20 lat zasiadam na tej izbie i rzadko się słyszy tak merytoryczne, szczere i tak z dużą pokorą wystąpienie pana premiera - wskazał Bolesław Piecha z PiS. 12:36 - Bardzo proszę o współpracę - podsumował swoje wystąpienie Adam Niedzielski. Teraz czas na oświadczenia w imieniu klubów. 12:35 Szef resortu wskazał na konieczność wdrożenia pewnych rozwiązań legislacyjnych. - Przygotowaliśmy pakiet rozwiązań, który mam nadzieję przy otwartości na dyskusję. stanie się kolejnym orężem walki z pandemią - powiedział. 12:33 - W tej chwili testujemy wydolność systemu zdrowia - podkreślił Niedzielski. 12:33 Szef resortu zdrowia po raz kolejny mówi o konieczności "wciśnięcia hamulca", czyli podjęcia działań prowadzących do zahamowania przebiegu pandemii. 12:32 Niedzielski wskazał, że obecnie 2/3 przypadków koronawirusa pochodzi ze źródeł rozproszonych. 12:30 - We wrześniu zdecydowaliśmy się na włączenie lekarzy rodzinnych do walki z COVID-19 - przypomniał minister zdrowia. Strategia, o której wcześniej mówił premier:



12:27 Minister wskazał, że we wrześniu zauważalny był już wzrost liczby zakażeń. To w tym miesiącu odnotowano potrojenie liczby dziennych przypadków. - W pierwszych dniach października ten trend zmienił się na wykładniczy - dodał. 12:27 - Mamy trzy wyraźne okresy przebiegu pandemii. Pierwszy trwał od początku do wakacji, to był stabilny przebieg - wyliczał Niedzielski. 12:25 Minister wyraził radość z zaangażowania sektora prywatnego w walkę z COVID-19. - Mamy deklarację wraz ze wskazaniem konkretnych lokalizacji blisko tysiąca kolejnych łóżek - przekazał. 12:25 - Jesteśmy po ciągłych spotkaniach z wojewodami, konsultacjach z dyrektorami szpitali. W najbliższym czasie baza łóżkowa zostanie powiększona o mniej więcej 10 tys. łóżek - zapowiedział szef resortu zdrowia. Jego zdaniem taka baza pozwoli być "o krok przed pandemią". 12:24 Minister zdrowia zapewnia, że "mając świadomość różnych scenariuszy, rząd przygotowuje się na każdy scenariusz". - W tej chwili rozwijamy przede wszystkim bazę łóżkową - zapewnił. 12:22 - Dzisiejsze wyniki mówią same za siebie. 10 tys. nowych zakażeń. 10 tys., które jest liczbą, która nie tylko działa na psychikę, ale również stanowi obciążenie dla służby zdrowia - wskazał Niedzielski. 12:21 Teraz będzie przemawiał minister zdrowia Adam Niedzielski. 12:21 - Razem wyjdziemy z tej walki zwycięsko - podsumował swoje przemówienie Mateusz Morawiecki. 12:20 Zdaniem szefa rządu "epidemia w końcu zostanie zwalczona". - Musimy jednocześnie ochronić miejsca pracy i naszą gospodarkę - dodawał. 12:20 - Kto nie popełnia błędów, niech pierwszy rzuci kamieniem. Ale zrobimy



twitter.com 12:15 Polityk przywołał również korpus wsparcia seniorów, którego celem jest ochrona osób starszych. Po raz kolejny zaapelował do osób z tej grupy wiekowej o pozostanie w domach. 12:14 Mateusz Morawiecki podkreślił, że utworzono już jeden z pierwszych w Europie ośrodków rehabilitacji pocovidowej. Taki ośrodek powstał w Głuchołazach. 12:13 - Tworzymy czwartą linię obrony. To szpitale tymczasowe: na Stadionie Narodowym, w hali EXPO - wyliczał. 12:12 Szef rządu przekazał, że drugą linią obrony jest system ochrony zdrowia, w tym wspomniane już wcześniej 16 tys. łóżek. Wspomniał również o kwarantannie i medykach pomagających w trakcie pandemii. Trzecią linią obrony jest tworzenie dodatkowych 13 tys. łóżek szpitalnych oraz kolejnych respiratorów. 12:11 - Pierwsza linia obrony to rygory i obostrzenia: maseczki i dystans, rygory sanitarne - wskazał premier. 12:10 Mateusz Morawiecki będzie mówił teraz o strategii na przyszłe miesiące. - Mamy trzy główne cele. Po pierwsze ochronę zdrowia i systemu zdrowia - wyliczał. - Po drugie ochrona gospodarki, miejsc pracy. A po trzecie ochrona seniorów - dodał. 12:09 Polityk zadeklarował, że rząd chce rozmawiać z opozycją. Wskazał przy tym nadzieję na współpracę w zakresie przepisów nakazujących noszenie maseczek. 12:08 - Chcemy uczyć się żyć, pracować również i korzystać z usług różnych branż w taki sposób, który będzie bezpieczniejszy - podkreślił premier. Dodał, że różne gałęzie gospodarki będą tak organizowane, by świadczenie usług było bezpieczne. 12:05 Mateusz Morawiecki zaznaczył, że rząd za sprawą obostrzeń chce doprowadzić do tego, by współczynnik R był odpowiednio niski. - Dlatego podkreślamy, że obostrzenia muszą być rygorystycznie przestrzegane. Dlatego służby mundurowe prowadzą działania w sposób zdecydowany - tłumaczył. 12:05 - Są fałszywi apostołowie antymaseczkowi, którzy wzywają innych do tego, by nie nosić maseczek - zauważył premier. twitter.com 12:03 Rząd przeznaczy kolejne 300 mln złotych na naukę zdalną dla szkół - zapowiedział Morawiecki. 12:02 - Prawdopodobnie dzisiaj po południu podejmiemy decyzję także o tym, że wyższe szkoły klas podstawowych będą podlegały nauczaniu zdalnemu lub hybrydowemu - zapowiedział premier. 12:01 Premier będzie mówił teraz o planach rządu, a konkretnie o szkołach. - W epidemii nie ma miejsc, które są całkowicie bezpieczne - zauważył. Dlatego kierujemy się zdaniem ekspertów i na początku zamknęliśmy szkoły średnie, ponadpodstawowe - dodał. 12:00 - Wy wiecie, że ta tarcza jest dobra. Że działa - powiedział szef rządu w kierunku polityków opozycji. 11:58 Premier wskazał, że dzięki tarczom antykryzysowym udało się utrzymać 5 mln miejsc pracy. - Polacy mimo ogromnych zagrożeń gospodarczych mogą spać spokojniej, niż wielu innych obywateli Europy - przekonywał. 11:57 Zdaniem szefa rządu Polska przeszła przez kryzys gospodarczy "relatywnie suchą stopą". Powoływał się przy tym na analizy ekspertów. 11:55 Mateusz Morawiecki będzie mówił teraz o gospodarce. - Nikt nigdy nie mierzył się z takimi problemami - zauważył. - Na to wszystko zareagowaliśmy błyskawicznie: tarczą antykryzysową, poduszką płynnościową dla przedsiębiorców - stwierdził. 11:55 - Musimy z całą mocą takie metody zaadaptować, które doprowadzą do tego, że pewnie będziemy uczyć się zdalnie. Będziemy pracować, żyć, ale będziemy chronić seniorów, będziemy leczyć. To jest nasza strategia - podkreślił premier. 11:53 Premier podkreślił, że obecnie dostępnych jest 45. proc. respiratorów. - Nie mamy sytuacji takiej, jak w krajach Europy Zachodniej - dodawał. 11:52 Szef rządu wskazywał, że tzw. współczynnik R maleje po tym, jak ogłoszono nauczanie zdalne w szkołach średnich i wyższych na terenie stref czerwonych. 11:51 Premier przypomniał o wprowadzonych w październiku obostrzeniach, w tym dotyczących zasłaniania ust i nosa. 11:51 - Epidemia działa z odłożonym skutkiem. Zaczęła się pojawiać większa liczba osób zakażonych. Już nie w układzie ogniskowym, jak to było wiosną, ale szeroko rozpowszechniona w całym społeczeństwie - powiedział Morawiecki. 11:50 Szef rządu wspomniał o "gwałtownym przyroście kontaktów społecznych" doszukując się przyczyn takiego stanu rzeczy w rozpoczęciu roku szkolnego i akademickiego. 11:49 - Duża liczba zakażeń, którą musimy zatrzymać jednoznacznie oznacza, że musi rosnąć liczba łóżek dostępnych dla pacjentów. To się dzieje - stwierdził szef rządu dodając, że mowa o kolejnych 15 tys. miejsc w szpitalach. 11:48 - Gdzie jesteśmy tu i teraz? - zastanawiał się premier. - Zajętych jest około 60 proc. łóżek - kontynuował. 11:47 Mateusz Morawiecki wskazał, że od września zwiększono liczbę łóżek dla pacjentów z COVID-19 od 6 do 16 tysięcy. - Potroiliśmy stan łóżek z respiratorami od sierpnia - dodał. 11:46 W mediach społecznościowych pojawiają się pierwsze zdjęcia z wystąpienia szefa rządu:



twitter.com 11:46 Przemówienie premiera co jakiś czas komentują posłowie opozycji, na sali plenarnej słychać okrzyki oburzenia. 11:45 Premier przekazał, że zwiększono także liczbę wykonywanych dziennie testów. - Każdego dnia w ciągu lata zwiększaliśmy naszą wydolność testów na koronawirusa - dodawał. 11:44 Mateusz Morawiecki wylicza działania rządu z ostatnich miesięcy. - W Agencji Rezerw Materiałowych znajduje się obecnie kilkanaście mln. maseczek FFP2 i FFP3 oraz pół miliarda rękawiczek, kombinezony, fartuchy ochronne, przyłbice - kontynuował. 11:43 - Mamy do czynienia z drugą falą. Być może grozi nam trzecia fala - powiedział premier wskazując, że dalszy rozwój pandemii zależy od tego, kiedy zostanie wynaleziona szczepionka. twitter.com 11:42 Premier wskazał na konieczność zasłaniania ust i nosa, wietrzenia pomieszczeń czy zachowywania dystansu. - To jest coś, co przerywa transmisję w najbardziej skuteczny sposób - powiedział. 11:41 Szef rządu poruszył temat odporności stadnej wskazując, że według ekspertów jest to błędna teoria. - To grozi ogromną falą zgonów. Nie ma żadnej gwarancji, że zaraz nie wybuchną ogniska zakażeń w innych miejscach - stwierdził. 11:40 - Niedawno jeden z najbardziej uznanych periodyków medycznych na świecie opublikował coś w rodzaju wspólnego konsensusu naukowego wszystkich tych, którzy zajmują się COVID-19 - rozpoczął Morawiecki. Wskazał, że według ekspertów w przypadku koronawirusa najbardziej zabójczy jest kontakt społeczny, mobilność społeczna. 11:38 Szef rządu wskazał, że obecnie wszyscy powinni działać ponad podziałami. - To apel o solidarność - podkreślił. - To właśnie ta solidarność podejścia do epidemii mocno pomogła nam wiosną - zauważył. 11:37 Mateusz Morawiecki wchodzi na mównicę sejmową. 11:29 Po godz. 11 zakończyła się debata nad projektami ustaw. Teraz czekamy na wystąpienie szefa rządu:



twitter.com Wystąpienie premiera rozpocznie się około godz. 11:35. Szef rządu ma przedstawić informacje na temat "stanu przygotowania państwa na rosnącą falę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i wywoływanej nim choroby COVID-19, a także wirusa grypy w czasie pandemii koronawirusa".

Przypomnijmy wtorkowe posiedzenie Sejmu zostało odroczone na skutek wniosku opozycji, która chciała dokładniej przeanalizować ustawę o służbie zdrowia. Nieoczekiwanie wniosek został zaakceptowany, ponieważ 28 posłów PiS nie wzięło udział w głosowaniu. Wśród parlamentarzystów nieobecnych w tym ważnym momencie byli m.in. Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki.

– Przegłosowaliśmy wniosek o przerwę, ale jednocześnie też o odroczenie obrad. Opozycja chce zablokować przyjęcie ustawy, na którą oczekują Polacy. Zwołam Prezydium Sejmu i zwrócę się do PO o wycofanie tego wniosku. Jeśli wniosek nie zostanie wycofany, będziemy zmuszeni odroczyć obrady do jutra. Moja propozycja to dwie godziny przerwy– oznajmił zaskoczony wicemarszałek Terlecki.

Po chwili Terlecki ponownie zabrał głos. – Zaproponowałem rozwiązanie kompromisowe, kilkugodzinną przerwę, aby Platforma mogła przedyskutować w swoim gronie cztery projekty ustaw. Platforma nie zgodziła się na to. Rozumiem, że oznacza to odwlekanie ustawy. W tej sytuacji skoro klub Platformy nie zgodził się na wycofanie swojego wniosku, jestem zmuszony odwlec obrady Sejmu do jutra, do 9. Co oznacza, że obstrukcja opozycji totalnej odniosła sukces – powiedział.

