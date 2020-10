Awantury podczas protestu rolników. Spalone opony i interwencja policji wobec lidera Agrounii

W środę 21 października rolnicy zorganizowali kolejny protest przeciwko tzw. Piątce dla zwierząt. Rolnicy zrzeszeni w Agrounii zablokowali blisko 100 głównych dróg w Polsce. W trakcie drogi krajowej nr 11 w Kotuszach w województwie wielkopolskim doszło do awantury. Protestujący zaczęli palić opony. Policja interweniowała wobec lidera Agrounii Michała Kołodziejczaka

Jak podawało Radio Zet, lider rolników został skuty przez policję i został zatrzymany. – Policjanci nadużyli swoich możliwości. Skuli mnie w ten sposób, że do tej pory czuję ręce. Rozciągali je tak, żeby jak najbardziej bolało. Ale najważniejsze nie jest to, co robi policja, najważniejsze jest to co robią rolnicy – mówił Kołodziejczak w rozmowie z TVN24. Zaprzeczył jednak informacji, jakoby miał zostać zatrzymany.



– Jesteśmy w Koszutach, to legendarne miejsce, gdzie strajki odbywały się w latach 90. To tutaj policja pałowała rolników, to tutaj nas bili. Tutaj nie chcieli, żeby rolnicy dochodzili do głosu. Ale dzisiaj my nie odpuścimy. Mamy jasne warunki, żądamy spotkania z premierem i to jak najszybszego. To on jest odpowiedzialny za to, co dzieje się w kraju – mówił w trakcie protestu lider AgroUnii. Michał Kołodziejczak dodał, że rolnicy domagają się całkowitego odrzucenia Polski dla zwierząt.

Banery na domach polityków PiS

Z kolei poseł Robert Winnicki udostępnił w sieci wpis, w którym pokazano zdjęcia banerów wywieszonych na domach polityków PiS, którzy zagłosowali za przyjęciem Piątki dla zwierząt. To inna odsłona protestu rolników.

Piątka dla zwierząt – główne założenia

Przyjęta przez Sejm ustawa o ochronie zwierząt budzi spore kontrowersje. Przeciwko nowym rozwiązaniom protestują m.in. rolnicy oraz branża futerkowa. 12 października Mateusz Morawiecki zapowiedział kilka zmian w nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Dozwolony będzie ubój rytualny w przypadku drobiu, przepisy dot. uboju i ferm futerkowych miałyby wejść od 1 stycznia 2022 roku, a nie po roku od uchwalenia przepisów. Kontrole w gospodarstwach ma prowadzić nowo powstała Państwowa Inspekcja Ochrony Zwierząt. Zmiany przewidują także wypłatę odszkodowań dla rolników.

14 października Senat przegłosował w środę szereg poprawek do nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Poprawki te mocno naruszają propozycje, jakie wyszły z Sejmu. Najważniejsze zmiany dotyczą dopuszczenia możliwości uboju rytualnego drobiu i wydłużenia vacatio legis – hodowla zwierząt na futra miałaby być możliwa do 2023 roku. O dalszych losach ustawy oraz poprawek zadecyduje Sejm.

