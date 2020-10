Słowa Wojciecha Manna wywołały gorącą dyskusję. Poszło o „wstyd za polskie obywatelstwo”

Dziennikarz radiowy Wojciech Mann został poproszony przez Tomasza Lisa o ocenę rządów Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem Manna, forma rządów przypomina swego rodzaju „zemstę na polskim narodzie”.

– Zastanawiam się, jakie mogą być przyczyny takiego "nielubienia" swojego narodu, żeby mu bez przerwy udowadniać, że jest gorszy, prowincjonalny. Jesteśmy z dnia na dzień spychani na margines, ludzie rozumni, tacy, którzy widzieli kawałek świata wstydzą się, że mają polskie obywatelstwo. Jeżeli celem jest stworzenie takiej zamkniętej puszki, w której będziemy – jak się chwalą rządzący – tworzyć nowe elity, a te stare spychać gdzieś do pakamery, to jest to zemsta. Moje pytanie: za co? Nie mam pojęcia – powiedział.

Liczne komentarze

Prawa strona sceny politycznej szybko ruszyła, by skrytykować wypowiedź dziennikarza. Jednym z głównych krytyków był europoseł PiS Patryk Jaki. „A ja się nie wstydzę. Jestem dumny z tego, że jestem Polakiem. Jestem też wdzięczny wszystkim, którzy Polskę budowali i tym, którzy oddali za nią życie. Czuję się wobec nich zobowiązany. Zobowiązany do przekazywania wartości, które były dla nich wszystkim” – napisał, dodając hasztag #DumniZPolski.

