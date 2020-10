Ponad 10 tys. zakażeń koronawirusem w Polsce. Doradca premiera: To jest świetny wynik

W poniedziałek 21 października Ministerstwo Zdrowia poinformowało o ponad 10 tys. nowych przypadków zachorowań na koronawirusa w Polsce. O ten rekordowy dzienny przyrost chorych był pytany prof. Andrzej Horban w programie „Newsroom WP”.

Rekord zakażeń koronawirusem w Polsce. Prof. Andrzej Horban komentuje

– To jest świetny wynik – ocenił ekspert. – Czy dziewięć, czy dziesięć tysięcy, to jest żadna różnica. (…) Obawialiśmy się bardzo, że będzie 12-15 tysięcy. To już jest zupełnie inna sprawa. Mniej więcej dwa tygodnie temu zostały wprowadzone pewne regulacje, mające na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa – stwierdził prof. Andrzej Horban.

Jeżeli patrzymy, że ta krzywa już nie startuje jak rakieta, tylko stabilizuje się na pewnym poziomie, gdzieś mniej więcej na poziomie 10 tysięcy, to jest naprawdę bardzo dobra wiadomość. Bardzo bym chciał, żeby ta wiadomość była powtórzona jutro i w piątek – kontynuował.

Marek Kacprzak zapytał profesora, czy możemy więc mówić o pierwszym symptomie wypłaszczenia. – Tak można powiedzieć – tak, to jest pierwszy symptom. Nie mówię, że to jest to, o co nam chodziło, bo to jest tylko – jeden, dwa dni. Daj Boże, żeby tak było. Jesteśmy chyba na dobrej drodze, mam nadzieję – skomentował doradca premiera.

