TK zajmie się prawem do aborcji. Trzaskowska z córką mówi o „wyroku na kobiety”

W czwartek 22 października Trybunał Konstytucyjny ma rozstrzygnąć, czy przerywanie ciąży z powodu ciężkiego upośledzenia płodu jest zgodne z Konstytucją. TK zajmie się sprawą na wniosek 119 posłów, którzy jesienią 2019 roku wystąpili z taką prośbą.Sprawa oburzyła wielu aktywistów i polityków Lewicy. Posłanka Magdalena Biejat tłumaczyła, że jest to wprowadzanie tylnymi drzwiami zakazu aborcji. Głos zabrała także żona Rafała Trzaskowskiego - Małgorzata.

„Dajcie nam, kobietom, decydować o sobie. Jesteśmy mądre, rozważne i odpowiedzialne. Zaufajcie nam” - napisała żona prezydenta Warszawy na swoim profilu na Instagramie. Do wpisu dołączyła zdjęcie ze swoją córką, na którym mają wypisane hasła „Wyrok na kobiety” oraz „Powiedz komuś”.

Rubik i Rusin apelują do TK

Wcześniej w sprawie możliwej decyzji TK swoje stanowisko przedstawiła m.in. Anja Rubik. Modelka stwierdziła, że w przypadku uznania przez TK, że aborcja jest niezgodna z konstytucją, „wartość życia kobiety w naszym kraju może stać się nieważna”.

Apel do Trybunału Konstytucyjnego wystosowała także Kinga Rusin. „W tym strasznym momencie, kiedy kobieta dowiaduje się o nieodwracalnym uszkodzeniu płodu pozwólcie jej samej podjąć tę bardzo trudną decyzję, co dalej ma robić! Zmuszanie kobiety do donoszenia, wbrew jej woli, embriopatologicznej ciąży i urodzenia dziecka bez mózgu, bez narządów wewnętrznych czy zdeformowanego, a później patrzenie na jego cierpienie i często agonię jest skazywaniem jej na niewyobrażalne tortury, rozpacz, niekończący się psychiczny i fizyczny ból, na depresję i długotrwałą traumę” - napisała dziennikarka.

