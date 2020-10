Nowe stanowisko dla Przemysława Czarnka. Powołał go prezydent

– Bardzo trudny czas pandemii koronawirusa jest takim momentem w naszych dziejach, który wymaga szczególnego nacisku na dialog społeczny, wymaga wzajemnego zrozumienia, współdziałania, solidarności – zaznaczył Andrzej Duda podczas uroczystości powołania nowych członków Rady Dialogu Społecznego. Prezydent przypomniał, że wspomniana RDS służy do realizowania polityki w taki sposób, by „rzeczywiście służyła ona społeczeństwu i była realizowana dla społeczeństwa, a to najlepiej możliwe jest na drodze dialogu” .

Rada Dialogu Społecznego. Przemysław Czarnek wśród powołanych

Na wniosek Mateusza Morawieckiego do RDS powołano nie tylko Przemysława Czarnka (minister edukacji i nauki), ale jeszcze Jarosława Gowina (wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii), Adama Niedzielskiego (minister zdrowia) oraz Olgę Semeniuk (wiceminister w resorcie rozwoju, pracy i technologii, przedstawiciel ministra właściwego do spraw pracy odpowiedzialnego za dialog).

Rada Dialogu Społecznego została powołana w sierpniu 2015 roku w miejsce Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Oprócz członków rządu należą do nich przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców. Funkcję przewodniczącego pełnią rotacyjnie przez rok przedstawiciele każdej ze stron – związkowców, pracodawców i rządu.

